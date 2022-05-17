18:26 17.05.2022 (обновлено: 18:58 17.05.2022)
"Помогают только украинцам": чехов возмутило внимание властей к беженцам
Чехи из Южноморавского края пожаловались экс-премьеру Бабишу на заботу властей о беженцах
© AP Photo / Petr David JosekЭкс-премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Petr David Josek
Экс-премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Жители чешского Южноморавского края пожаловались бывшему премьер-министру Андрею Бабишу на политику нынешнего правительства, в том числе по вопросу украинских беженцев, пишет интернет-издание Aktuálně.cz.
На встречу с экс-премьером в городе Бржецлав пришли и школьники, узнавшие о принимаемых мерах из соцсетей, и пенсионеры, голосовавшие за созданную и возглавляемую им партию ANO почти десять лет назад.
"Он (Бабиш. — Прим. ред.) думал, как премьер, о нас, о чешском народе. Нынешняя власть помогает только украинцам", — пожаловалась одна из горожанок по имени Мария.
"Я бы голосовала за него. Он интеллигентный, умный. И он о нас, о наших людях. Помогал пенсионерам, помогал семьям и матерям-одиночкам", — отозвалась о Бабише другая женщина, Анна.
"Пенсии никогда не повышались так сильно, как при его правительстве", — вторит ей пани Марушка.
Сам Бабиш в ответ на просьбу издания прокомментировать слова своих избирателей об украинцах, заявил, что они правы: "В первую очередь власть должна помогать нашим гражданам, потому что именно они платят налоги".
Опрос агентства KANTAR CZ, проведенный весной 2022 года, показал, что партия Бабиша ANO заняла бы второе место как на парламентских выборах, так и на голосовании в минувшем октябре. За него отдали бы голоса 28,5 процента избирателей. Что касается отношения чехов к президенту Милошу Земану, то его деятельностью удовлетворены лишь 20 процентов сограждан, недовольны 78 процентов. Это самый низкий показатель популярности Земана за время проведения агентством подобных опросов.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
После начала российской спецоперации Чехия приняла 342 тысячи беженцев с Украины, что составляет около трех процентов населения самой республики. На 15 мая 2022 года в Чехии осталось около 200 тысяч украинцев, остальные покинули страну.
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