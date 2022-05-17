https://ria.ru/20220517/buffalo-1789024395.html

Стрелявший в супермаркете в Буффало хотел продолжить атаку, заявила полиция

Стрелявший в супермаркете в Буффало хотел продолжить атаку, заявила полиция - РИА Новости, 17.05.2022

Стрелявший в супермаркете в Буффало хотел продолжить атаку, заявила полиция

Подозреваемый в убийстве 10 человек в супермаркете в Буффало Пейтон Гендрон планировал продолжить стрельбу и мог отправится в другое место, сообщил комиссар... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:03

2022-05-17T14:03

2022-05-17T14:03

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 10 человек в супермаркете в Буффало Пейтон Гендрон планировал продолжить стрельбу и мог отправится в другое место, сообщил комиссар местной полиции Джозеф Грамалиа.В субботу мужчина устроил стрельбу в американском Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета. Жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Нападавшему 18-летнему американцу, задержанному по подозрению в стрельбе, предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти. Президент США Джо Байден в специально выпущенном заявлении причислил произошедшее к актам внутреннего терроризма."Мы обнаружили информацию, что если бы он сбежал из супермаркета (Tops), у него были планы продолжить нападение ... Он планировал продолжить движение по Джефферсон авеню ... возможно, пойти в другой магазин или место", - заявил Грамалиа телеканалу ABC.Как сообщает телеканал со ссылкой на попавший в его распоряжение документ, Гендрон еще в начале марта посещал супермаркет в Буффало, который находится примерно в 320 километрах от его города Конклин в штате Нью-Йорк. В документе также содержаться наброски магазина с обозначением проходов.По данным источников в правоохранительных органах, молодой человек радикализовался во время пандемии коронавируса, когда активно пользовался социальными сетями. Согласно оценкам правоохранителей, в мае 2020 года он смотрел видео стрельбы, сделанное нападавшим в новозеландском Крайстчерче в 2019 году.В марте 2019 года в двух мечетях Крайстчерча на Южном острове в Новой Зеландии произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Обвинения в убийстве были предъявлены австралийцу Брентону Тарранту. Мужчина был известен ультраправыми взглядами, а с 2018 года был членом стрелкового клуба. Он является единственным человеком в Новой Зеландии, признанным террористом.

https://ria.ru/20220515/strelok-1788709474.html

https://ria.ru/20220516/zaderzhanie-1788721306.html

нью-йорк (город)

новая зеландия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, нью-йорк (город), новая зеландия, сша