https://ria.ru/20220517/bucha-1789007124.html

RT: пленный британский наемник рассказал об отправке в Бучу

RT: пленный британский наемник рассказал об отправке в Бучу - РИА Новости, 17.05.2022

RT: пленный британский наемник рассказал об отправке в Бучу

Сдавшийся в плен наемник из Великобритании по имени Эндрю рассказал телеканалу RT, как его отправили на окраину Бучи, где украинская сторона устроила... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:08

2022-05-17T13:08

2022-05-17T16:40

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

буча

россия

москва

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783657925_0:0:2701:1520_1920x0_80_0_0_6f82613e6245e97915e580f6106f3d01.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сдавшийся в плен наемник из Великобритании по имени Эндрю рассказал телеканалу RT, как его отправили на окраину Бучи, где украинская сторона устроила провокацию.По словам пленного, он оказался там примерно 3-5 апреля и не видел следов сражений."Нас отправили в Бучу после того, как оттуда ушли русские. Там я смог пообщаться с местными. В самой Буче мы не были, только на ее окраинах. <…> Лично я не видел никаких трупов, ничего подобного. Все выглядело нетронутым", — заявил наемник, воевавший на стороне ВСУ.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал мировое сообщество провести беспристрастное расследование провокации в Буче. Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в этом городе и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями, а прислушаться к аргументации Москвы.В Минобороны, в свою очередь, подчеркивали, что за время нахождения Бучи под контролем Вооруженных сил России ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Все российские подразделения полностью вышли оттуда еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали южные окраины, включая жилые кварталы, из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20220517/kotel-1788968891.html

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html

буча

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), буча, россия, москва, вооруженные силы украины