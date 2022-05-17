13:08 17.05.2022 (обновлено: 16:40 17.05.2022)
RT: пленный британский наемник рассказал об отправке в Бучу
RT: британский наемник рассказал, как его отправили в Бучу после ухода войск России
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буче
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буче
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сдавшийся в плен наемник из Великобритании по имени Эндрю рассказал телеканалу RT, как его отправили на окраину Бучи, где украинская сторона устроила провокацию.
По словам пленного, он оказался там примерно 3-5 апреля и не видел следов сражений.
"Нас отправили в Бучу после того, как оттуда ушли русские. Там я смог пообщаться с местными. В самой Буче мы не были, только на ее окраинах. <…> Лично я не видел никаких трупов, ничего подобного. Все выглядело нетронутым", — заявил наемник, воевавший на стороне ВСУ.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал мировое сообщество провести беспристрастное расследование провокации в Буче. Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в этом городе и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями, а прислушаться к аргументации Москвы.
В Минобороны, в свою очередь, подчеркивали, что за время нахождения Бучи под контролем Вооруженных сил России ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Все российские подразделения полностью вышли оттуда еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали южные окраины, включая жилые кварталы, из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.