Рейтинг@Mail.ru
RT: пленный британский наемник рассказал об отправке в Бучу - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/bucha-1789007124.html
RT: пленный британский наемник рассказал об отправке в Бучу
RT: пленный британский наемник рассказал об отправке в Бучу - РИА Новости, 17.05.2022
RT: пленный британский наемник рассказал об отправке в Бучу
Сдавшийся в плен наемник из Великобритании по имени Эндрю рассказал телеканалу RT, как его отправили на окраину Бучи, где украинская сторона устроила... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:08
2022-05-17T16:40
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
буча
россия
москва
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783657925_0:0:2701:1520_1920x0_80_0_0_6f82613e6245e97915e580f6106f3d01.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сдавшийся в плен наемник из Великобритании по имени Эндрю рассказал телеканалу RT, как его отправили на окраину Бучи, где украинская сторона устроила провокацию.По словам пленного, он оказался там примерно 3-5 апреля и не видел следов сражений."Нас отправили в Бучу после того, как оттуда ушли русские. Там я смог пообщаться с местными. В самой Буче мы не были, только на ее окраинах. &lt;…&gt; Лично я не видел никаких трупов, ничего подобного. Все выглядело нетронутым", — заявил наемник, воевавший на стороне ВСУ.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал мировое сообщество провести беспристрастное расследование провокации в Буче. Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в этом городе и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями, а прислушаться к аргументации Москвы.В Минобороны, в свою очередь, подчеркивали, что за время нахождения Бучи под контролем Вооруженных сил России ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Все российские подразделения полностью вышли оттуда еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали южные окраины, включая жилые кварталы, из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20220517/kotel-1788968891.html
https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html
буча
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783657530_0:0:2511:1883_1920x0_80_0_0_5e961215c8c5b7c6c3c13eee0728a4e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), буча, россия, москва, вооруженные силы украины
13:08 17.05.2022 (обновлено: 16:40 17.05.2022)
 
RT: пленный британский наемник рассказал об отправке в Бучу

RT: британский наемник рассказал, как его отправили в Бучу после ухода войск России

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буче
Украинские военные в городе Буче - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буче
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сдавшийся в плен наемник из Великобритании по имени Эндрю рассказал телеканалу RT, как его отправили на окраину Бучи, где украинская сторона устроила провокацию.
По словам пленного, он оказался там примерно 3-5 апреля и не видел следов сражений.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
11:19Специальная военная операция на Украине
Около 16 тысяч солдат ВСУ попали в котел под Северодонецком и Лисичанском
"Нас отправили в Бучу после того, как оттуда ушли русские. Там я смог пообщаться с местными. В самой Буче мы не были, только на ее окраинах. <…> Лично я не видел никаких трупов, ничего подобного. Все выглядело нетронутым", — заявил наемник, воевавший на стороне ВСУ.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал мировое сообщество провести беспристрастное расследование провокации в Буче. Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в этом городе и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями, а прислушаться к аргументации Москвы.
В Минобороны, в свою очередь, подчеркивали, что за время нахождения Бучи под контролем Вооруженных сил России ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Все российские подразделения полностью вышли оттуда еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали южные окраины, включая жилые кварталы, из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Бойцы батальона Азов приняли присягу в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
09:44
Из Белого дома — в гости к "Азову": Запад открыто поддерживает нацистов
 
В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)БучаРоссияМоскваВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала