https://ria.ru/20220517/bronirovanie-1789027123.html

Власти Крыма опровергли сообщения о массовых отменах бронирования

Власти Крыма опровергли сообщения о массовых отменах бронирования - РИА Новости, 17.05.2022

Власти Крыма опровергли сообщения о массовых отменах бронирования

Массового отказа от бронирования на курортный сезон в Крыму нет, загрузка отелей и санаториев на лето соизмерима с прошлогодней, сообщил министр курортов и... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:11

2022-05-17T14:11

2022-05-17T14:11

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Массового отказа от бронирования на курортный сезон в Крыму нет, загрузка отелей и санаториев на лето соизмерима с прошлогодней, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.Ранее СМИ сообщили, что в Крыму летом могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов. Указывалось, что отельеров пугает сокращение до 30-40% прогнозируемой загрузки на лето, а привлекать отдыхающих за счет дальнейшего снижения цен в условиях ощутимой инфляции они не могут."Никаких массовых отмен в Крым нет. Загрузка на лето сохраняется примерно на уровне прошлого года, снизилась незначительно, при этом отсутствие авиасообщения постепенно компенсируется за счёт увеличения автомобильного трафика и железнодорожного сообщения", - прокомментировал журналистам сообщения СМИ Волченко.Он также отреагировал на сообщения о низкой загрузке отелей на майские праздники."Важно то, как отработал каждый отель, когда эффективность напрямую сказалась на загрузке. Некоторые популярные отели на ЮБК (Южном берегу Крыма – ред.) были заполнены на 80-90%, в среднем загрузка была на уровне 40-50%. Заполнены были прежде всего отели, которые применяли нестандартные, а, главное, оперативные маркетинговые решения, вводили трансферные услуги. А также снизили цены и объявили акции, которые получил потребитель в этом сезоне", - сказал министр.Волченко вновь напомнил, что в Крыму по-прежнему безопасно и спокойно, есть все возможности для оздоровления и отдыха.Росавиация 24 февраля ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 19 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

https://ria.ru/20220505/krym-1787058980.html

https://ria.ru/20220515/otel-1788620585.html

https://ria.ru/20220507/ekoturizm-1785998452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новости - туризм, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), республика крым, туризм, общество