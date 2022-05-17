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Власти Крыма опровергли сообщения о массовых отменах бронирования - РИА Новости, 17.05.2022
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Туризм
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Власти Крыма опровергли сообщения о массовых отменах бронирования
Власти Крыма опровергли сообщения о массовых отменах бронирования - РИА Новости, 17.05.2022
Власти Крыма опровергли сообщения о массовых отменах бронирования
Массового отказа от бронирования на курортный сезон в Крыму нет, загрузка отелей и санаториев на лето соизмерима с прошлогодней, сообщил министр курортов и... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:11
2022-05-17T14:11
туризм
новости - туризм
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
республика крым
туризм
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Массового отказа от бронирования на курортный сезон в Крыму нет, загрузка отелей и санаториев на лето соизмерима с прошлогодней, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.Ранее СМИ сообщили, что в Крыму летом могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов. Указывалось, что отельеров пугает сокращение до 30-40% прогнозируемой загрузки на лето, а привлекать отдыхающих за счет дальнейшего снижения цен в условиях ощутимой инфляции они не могут."Никаких массовых отмен в Крым нет. Загрузка на лето сохраняется примерно на уровне прошлого года, снизилась незначительно, при этом отсутствие авиасообщения постепенно компенсируется за счёт увеличения автомобильного трафика и железнодорожного сообщения", - прокомментировал журналистам сообщения СМИ Волченко.Он также отреагировал на сообщения о низкой загрузке отелей на майские праздники."Важно то, как отработал каждый отель, когда эффективность напрямую сказалась на загрузке. Некоторые популярные отели на ЮБК (Южном берегу Крыма – ред.) были заполнены на 80-90%, в среднем загрузка была на уровне 40-50%. Заполнены были прежде всего отели, которые применяли нестандартные, а, главное, оперативные маркетинговые решения, вводили трансферные услуги. А также снизили цены и объявили акции, которые получил потребитель в этом сезоне", - сказал министр.Волченко вновь напомнил, что в Крыму по-прежнему безопасно и спокойно, есть все возможности для оздоровления и отдыха.Росавиация 24 февраля ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 19 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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новости - туризм, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), республика крым, туризм, общество
14:11 17.05.2022
 
Власти Крыма опровергли сообщения о массовых отменах бронирования

Министр туризма Крыма Волченко: массового отказа от бронирования на курортный сезон нет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Массового отказа от бронирования на курортный сезон в Крыму нет, загрузка отелей и санаториев на лето соизмерима с прошлогодней, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
Ранее СМИ сообщили, что в Крыму летом могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов. Указывалось, что отельеров пугает сокращение до 30-40% прогнозируемой загрузки на лето, а привлекать отдыхающих за счет дальнейшего снижения цен в условиях ощутимой инфляции они не могут.
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"Никаких массовых отмен в Крым нет. Загрузка на лето сохраняется примерно на уровне прошлого года, снизилась незначительно, при этом отсутствие авиасообщения постепенно компенсируется за счёт увеличения автомобильного трафика и железнодорожного сообщения", - прокомментировал журналистам сообщения СМИ Волченко.
Он также отреагировал на сообщения о низкой загрузке отелей на майские праздники.
"Важно то, как отработал каждый отель, когда эффективность напрямую сказалась на загрузке. Некоторые популярные отели на ЮБК (Южном берегу Крыма – ред.) были заполнены на 80-90%, в среднем загрузка была на уровне 40-50%. Заполнены были прежде всего отели, которые применяли нестандартные, а, главное, оперативные маркетинговые решения, вводили трансферные услуги. А также снизили цены и объявили акции, которые получил потребитель в этом сезоне", - сказал министр.
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Волченко вновь напомнил, что в Крыму по-прежнему безопасно и спокойно, есть все возможности для оздоровления и отдыха.
Росавиация 24 февраля ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 19 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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