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В больницы Удмуртии пришли работать более 500 новых врачей и медсестер - РИА Новости, 17.05.2022
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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20220517/bolnitsy-1789053218.html
В больницы Удмуртии пришли работать более 500 новых врачей и медсестер
В больницы Удмуртии пришли работать более 500 новых врачей и медсестер - РИА Новости, 17.05.2022
В больницы Удмуртии пришли работать более 500 новых врачей и медсестер
Больницы Удмуртии пополнились более 500 новыми кадрами в 2022 году, а для тех, кто ушел из профессии, но хочет вернуться, в регионе организовали бесплатные... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:38
2022-05-17T15:39
удмуртская республика
общество
ижевск
сарапул
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
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УФА, 17 мая – РИА Новости. Больницы Удмуртии пополнились более 500 новыми кадрами в 2022 году, а для тех, кто ушел из профессии, но хочет вернуться, в регионе организовали бесплатные курсы переподготовки, заявил глава республики Александр Бречалов."За первые три месяца 2022 года в больницы Удмуртии пришли на работу 197 врачей и 341 специалист со средним образованием. Для тех, кто по каким-то причинам ушел из профессии и желает вернуться в медицину, мы организуем бесплатные курсы переподготовки. За год планируем обучить 85 человек", - сказал Бречалов на заседании госсовета Удмуртии.Он рассказал, что в республике действует несколько программ поддержки медицинских специалистов. "Для тех, кто планирует работать в сельской местности, предусмотрены выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Также мы выплачиваем по 300 и 500 тысяч рублей из регионального бюджета специалистам, которые переезжают в малые города республики из Ижевска и других регионов страны на самые востребованные должности", - добавил глава региона.По его словам, в некоторых населенных пунктах медикам готовы помочь с "подъемными", жильем, первоначальным взносом на ипотеку. Например, в Сарапуле приехавшим врачам предоставляют служебные квартиры.По данным пресс-службы главы Удмуртии, в 2022 году в республике отремонтируют более 20 объектов здравоохранения, в больницы поставят 17 единиц тяжелого оборудования по нацпроекту "Здравоохранение".
https://ria.ru/20220426/udmurtiya-1785606492.html
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ижевск
сарапул
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общество, ижевск, сарапул, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
15:38 17.05.2022 (обновлено: 15:39 17.05.2022)
 
В больницы Удмуртии пришли работать более 500 новых врачей и медсестер

Бречалов: в больницы Удмуртии пришли работать более 500 новых врачей и медсестер

CC0 / / Врач работает за компьютером
Врач работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
CC0 / /
Врач работает за компьютером. Архивное фото
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УФА, 17 мая – РИА Новости. Больницы Удмуртии пополнились более 500 новыми кадрами в 2022 году, а для тех, кто ушел из профессии, но хочет вернуться, в регионе организовали бесплатные курсы переподготовки, заявил глава республики Александр Бречалов.
"За первые три месяца 2022 года в больницы Удмуртии пришли на работу 197 врачей и 341 специалист со средним образованием. Для тех, кто по каким-то причинам ушел из профессии и желает вернуться в медицину, мы организуем бесплатные курсы переподготовки. За год планируем обучить 85 человек", - сказал Бречалов на заседании госсовета Удмуртии.
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Он рассказал, что в республике действует несколько программ поддержки медицинских специалистов. "Для тех, кто планирует работать в сельской местности, предусмотрены выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Также мы выплачиваем по 300 и 500 тысяч рублей из регионального бюджета специалистам, которые переезжают в малые города республики из Ижевска и других регионов страны на самые востребованные должности", - добавил глава региона.
По его словам, в некоторых населенных пунктах медикам готовы помочь с "подъемными", жильем, первоначальным взносом на ипотеку. Например, в Сарапуле приехавшим врачам предоставляют служебные квартиры.
По данным пресс-службы главы Удмуртии, в 2022 году в республике отремонтируют более 20 объектов здравоохранения, в больницы поставят 17 единиц тяжелого оборудования по нацпроекту "Здравоохранение".

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