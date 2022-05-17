https://ria.ru/20220517/boeviki-1789092280.html
США перебрасывают на Украину наемников из ИГ*, заявили в СВР
США перебрасывают на Украину наемников из ИГ*, заявили в СВР - РИА Новости, 17.05.2022
США перебрасывают на Украину наемников из ИГ*, заявили в СВР
В апреле при участии спецслужб США из подконтрольных сирийским курдам тюрем освобождено около 60 боевиков запрещенной в РФ террористической группировки... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:03
2022-05-17T18:03
2022-05-17T18:38
война в сирии
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исламское государство
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В апреле при участии спецслужб США из подконтрольных сирийским курдам тюрем освобождено около 60 боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) для отправки на Украину, сообщили в пресс-бюро СВР."В апреле при участии американских спецслужб из подконтрольных сирийским курдам тюрем освобождено около 60 боевиков ИГИЛ* в возрасте от 20 до 25 лет. Затем их переправили в район американской военной базы "Эт-Танф", расположенной в Сирии у границы с Иорданией и Ираком, для прохождения боевого обучения в целях последующей переброски на украинскую территорию", - говорится в сообщении.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20220426/putin-1785619191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, иордания, исламское государство, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, вооруженные силы украины
18:03 17.05.2022 (обновлено: 18:38 17.05.2022)
США перебрасывают на Украину наемников из ИГ*, заявили в СВР
СВР: Вашингтон привлекает террористов из Сирии для участия в боях на Украине