https://ria.ru/20220517/boeviki-1789092280.html

США перебрасывают на Украину наемников из ИГ*, заявили в СВР

США перебрасывают на Украину наемников из ИГ*, заявили в СВР - РИА Новости, 17.05.2022

США перебрасывают на Украину наемников из ИГ*, заявили в СВР

В апреле при участии спецслужб США из подконтрольных сирийским курдам тюрем освобождено около 60 боевиков запрещенной в РФ террористической группировки... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:03

2022-05-17T18:03

2022-05-17T18:38

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В апреле при участии спецслужб США из подконтрольных сирийским курдам тюрем освобождено около 60 боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) для отправки на Украину, сообщили в пресс-бюро СВР."В апреле при участии американских спецслужб из подконтрольных сирийским курдам тюрем освобождено около 60 боевиков ИГИЛ* в возрасте от 20 до 25 лет. Затем их переправили в район американской военной базы "Эт-Танф", расположенной в Сирии у границы с Иорданией и Ираком, для прохождения боевого обучения в целях последующей переброски на украинскую территорию", - говорится в сообщении.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20220426/putin-1785619191.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сирия, иордания, исламское государство, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, вооруженные силы украины