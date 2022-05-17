Рейтинг@Mail.ru
США перебрасывают на Украину наемников из ИГ*, заявили в СВР - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220517/boeviki-1789092280.html
США перебрасывают на Украину наемников из ИГ*, заявили в СВР
США перебрасывают на Украину наемников из ИГ*, заявили в СВР - РИА Новости, 17.05.2022
США перебрасывают на Украину наемников из ИГ*, заявили в СВР
В апреле при участии спецслужб США из подконтрольных сирийским курдам тюрем освобождено около 60 боевиков запрещенной в РФ террористической группировки... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:03
2022-05-17T18:38
война в сирии
в мире
россия
сирия
иордания
исламское государство
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153335/36/1533353605_0:49:926:570_1920x0_80_0_0_21994610bfe78c13ccdecab28bc615de.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В апреле при участии спецслужб США из подконтрольных сирийским курдам тюрем освобождено около 60 боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) для отправки на Украину, сообщили в пресс-бюро СВР."В апреле при участии американских спецслужб из подконтрольных сирийским курдам тюрем освобождено около 60 боевиков ИГИЛ* в возрасте от 20 до 25 лет. Затем их переправили в район американской военной базы "Эт-Танф", расположенной в Сирии у границы с Иорданией и Ираком, для прохождения боевого обучения в целях последующей переброски на украинскую территорию", - говорится в сообщении.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20220426/putin-1785619191.html
россия
сирия
иордания
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153335/36/1533353605_51:0:875:618_1920x0_80_0_0_9e2b320a51d3ee5a0a67b0ad811200d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сирия, иордания, исламское государство, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, вооруженные силы украины
18:03 17.05.2022 (обновлено: 18:38 17.05.2022)
 
США перебрасывают на Украину наемников из ИГ*, заявили в СВР

СВР: Вашингтон привлекает террористов из Сирии для участия в боях на Украине

© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
Ситуация в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В апреле при участии спецслужб США из подконтрольных сирийским курдам тюрем освобождено около 60 боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) для отправки на Украину, сообщили в пресс-бюро СВР.
"В апреле при участии американских спецслужб из подконтрольных сирийским курдам тюрем освобождено около 60 боевиков ИГИЛ* в возрасте от 20 до 25 лет. Затем их переправили в район американской военной базы "Эт-Танф", расположенной в Сирии у границы с Иорданией и Ираком, для прохождения боевого обучения в целях последующей переброски на украинскую территорию", - говорится в сообщении.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Президент России Владимир Путин и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 19:55
Путин сравнил украинских военных с боевиками ИГИЛ*
 
Война в СирииВ миреРоссияСирияИорданияИсламское государствоСШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала