https://ria.ru/20220517/boeviki-1789047262.html

Киев не сможет героизировать боевиков с "Азовстали", заявил ветеран "Альфы"

Киев не сможет героизировать боевиков с "Азовстали", заявил ветеран "Альфы" - РИА Новости, 17.05.2022

Киев не сможет героизировать боевиков с "Азовстали", заявил ветеран "Альфы"

Украине не удастся героизировать капитуляцию боевиков с "Азовстали", которые несмотря на громкие лозунги в итоге предпочли сдаться в плен, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:19

2022-05-17T15:19

2022-05-17T15:19

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

следственный комитет россии (ск рф)

правый сектор

группа антитеррора "альфа"

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украине не удастся героизировать капитуляцию боевиков с "Азовстали", которые несмотря на громкие лозунги в итоге предпочли сдаться в плен, заявил РИА Новости почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.По данным Минобороны РФ на вторник, за сутки на блокированном в Мариуполе заводе "Азовсталь" оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи отправлены для лечения в больницу Новоазовска в ДНР.Гончаров прогнозирует, что киевский режим попытается преподнести сдачу боевиков в плен как свой собственный успех."Это бесполезное занятие. Что бы там ни говорили [Владимир] Зеленский, [Алексей] Арестович и другие, мы всему миру уже показали, как капитулирует этот поникший сброд, который изображал из себя полубогов, который уверял, что ни за что не сдастся, но с которого мигом слетело все показное геройство", - подчеркнул Гончаров."Военные эксперты изначально прогнозировали, что у всего этого неонацистского отребья лишь два пути - либо капитулировать, выйдя с белым флагом, бросив оружие, либо сдохнуть как крысы", - жестко прокомментировал случившееся эксперт.По словам собеседника агентства, он в советские времена бывал на "Азовстали" и знает, что такое подземные коммуникации этого предприятия."Там можно было сидеть еще очень долго, месяцами. Но у боевиков не только кончались запасы продовольствия и боеприпасы. Среди них большое число раненых, которые умирали. Трупы разлагаются, и смрад от них действует этим сидельцам на нервы", - добавил собеседник агентства."Все лозунги этих нацистов, якобы преданность каким-то идеям, клятвы "Украина или смерть" - все это на самом деле, как говорится, дешевые понты ради картинки в интернете. Делать наколки, жечь города, убивать, насиловать мирных граждан, прикрываться ими как живым щитом – вот это все, на что они способны. А когда их взяли, они сразу начали скулить, говорить, что им стыдно", - считает ветеран "Альфы".По его словам, те, кто не является военными преступниками, надеются на обмен: "Они понимают, что наши ребята находятся в украинском плену и что мы своих не сдаем"."Но военным преступникам, нацистам, у которых руки по локоть в крови, может быть только один путь – на трибунал. Они это прекрасно знают", - подчеркнул Гончаров.Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова" входят радикалы, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран."Азов" участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" УК РФКроме того, в феврале этого года СК РФ сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова", а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса.Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев". Боевики "Азова" подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей и пленных. "Азовцы" также используют мирных жителей многих населенных пунктов в качестве "живого щита"."Азов" использует нацистскую символику. На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии. В разных вариациях он присутствовал в символике боевых подразделений, в том числе танковой дивизии СС "Рейх"."Волчий крюк" был символом послевоенной нацистской подпольной боевой организации "Вервольф". Также на эмблеме "Азова" изображен эзотерический символ солнца, впервые появившийся в Третьем рейхе у оккультистов СС.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20220517/azovstal-1789010378.html

https://ria.ru/20220517/azovstal-1788820039.html

https://ria.ru/20220515/infoobmen-1788661689.html

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украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), правый сектор, группа антитеррора "альфа"