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Артамонов: благоустроенных мест в Липецкой области должно стать больше - РИА Новости, 17.05.2022
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Липецкая область
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Артамонов: благоустроенных мест в Липецкой области должно стать больше
Артамонов: благоустроенных мест в Липецкой области должно стать больше - РИА Новости, 17.05.2022
Артамонов: благоустроенных мест в Липецкой области должно стать больше
Тема преображения городской среды, создания уютных общественных территорий, их обновления очень близка и важна гражданам, благоустроенных мест в регионе должно... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:31
2022-05-17T12:31
липецкая область
липецкая область
липецк
общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Тема преображения городской среды, создания уютных общественных территорий, их обновления очень близка и важна гражданам, благоустроенных мест в регионе должно стать больше, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, комментируя старт онлайн-голосования за общественные территории, которые будут благоустроены в 2023 году в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда"."Тема преображения городской среды, создания уютных общественных территорий, их обновления очень близка и важна нашим гражданам. Голосование будет идти ещё две недели. Приглашаю вас принять участие в нём. Благоустроенных мест в регионе должно стать больше. Так и будет. Вместе мы сделаем наши города комфортнее", – написал глава региона в своем телеграм-канале.Впресс-службе администрации региона сообщили, что сам Артамонов проголосовал за благоустройство сквера в центре Липецка, составляющего единую композицию с главной площадью областного центра города и каскадом из 12 фонтанов.В этом году Липецкая область представила на выбор жителей 54 общественных территорий в восьми городах области.В голосовании уже приняли участие более 90 тысяч человек.
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липецкая область, липецк, общество, игорь артамонов
12:31 17.05.2022
 

Артамонов: благоустроенных мест в Липецкой области должно стать больше

© Фото : пресс-служба админисрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов на месте благоустройства набережной реки Матыра в городе Грязи
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на месте благоустройства набережной реки Матыра в городе Грязи - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : пресс-служба админисрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на месте благоустройства набережной реки Матыра в городе Грязи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Тема преображения городской среды, создания уютных общественных территорий, их обновления очень близка и важна гражданам, благоустроенных мест в регионе должно стать больше, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, комментируя старт онлайн-голосования за общественные территории, которые будут благоустроены в 2023 году в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".
"Тема преображения городской среды, создания уютных общественных территорий, их обновления очень близка и важна нашим гражданам. Голосование будет идти ещё две недели. Приглашаю вас принять участие в нём. Благоустроенных мест в регионе должно стать больше. Так и будет. Вместе мы сделаем наши города комфортнее", – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Впресс-службе администрации региона сообщили, что сам Артамонов проголосовал за благоустройство сквера в центре Липецка, составляющего единую композицию с главной площадью областного центра города и каскадом из 12 фонтанов.
В этом году Липецкая область представила на выбор жителей 54 общественных территорий в восьми городах области.
В голосовании уже приняли участие более 90 тысяч человек.
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 21:52Липецкая область
В Липецкой области в 2022 году благоустроят 115 объектов по нацпроекту
 
Липецкая областьЛипецкая областьЛипецкОбществоИгорь Артамонов
 
 
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