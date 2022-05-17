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СПЧ призвал стимулировать работодателей, нанимающих беженцев - РИА Новости, 17.05.2022
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СПЧ призвал стимулировать работодателей, нанимающих беженцев
СПЧ призвал стимулировать работодателей, нанимающих беженцев - РИА Новости, 17.05.2022
СПЧ призвал стимулировать работодателей, нанимающих беженцев
Совет по правам человека при президенте РФ предложил стимулировать работодателей нанимать беженцев с Донбасса и из Украины, а также выдавать последним полисы... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:33
2022-05-17T12:34
общество
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ предложил стимулировать работодателей нанимать беженцев с Донбасса и из Украины, а также выдавать последним полисы ОМС на краткосрочный период, сообщили в пресс-службе Совета по итогам совещания главы СПЧ с представителями Общественной палаты и членами Совета, посвященного беженцам из Донбасса и Украины."Участники совещания сошлись во мнении, что для таких лиц должен быть обеспечен более комфортный режим легализации, чем для трудовых мигрантов. В частности, предлагается выдавать всем лицам, прибывшим с указанных территорий, полис ОМС кратковременного действия. Это позволит обеспечить оказание не только экстренной, но и плановой медпомощи, а также снизить затраты беженцев на легализацию в России", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале Совета.Также предлагается разработать меры, направленные на стимулирование найма работодателями таких лиц, включая возможную отмену патентов и предоставление льгот."Особое внимание будет уделено поддержке детей, прибывших в Россию. Эти и другие меры Фадеев предложит в ближайшее время на площадке Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ", - добавили в СПЧ.
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общество, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)
12:33 17.05.2022 (обновлено: 12:34 17.05.2022)
 
СПЧ призвал стимулировать работодателей, нанимающих беженцев

СПЧ призвал разработать меры по стимулированию работодателей нанимать беженцев

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкБеженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ предложил стимулировать работодателей нанимать беженцев с Донбасса и из Украины, а также выдавать последним полисы ОМС на краткосрочный период, сообщили в пресс-службе Совета по итогам совещания главы СПЧ с представителями Общественной палаты и членами Совета, посвященного беженцам из Донбасса и Украины.
"Участники совещания сошлись во мнении, что для таких лиц должен быть обеспечен более комфортный режим легализации, чем для трудовых мигрантов. В частности, предлагается выдавать всем лицам, прибывшим с указанных территорий, полис ОМС кратковременного действия. Это позволит обеспечить оказание не только экстренной, но и плановой медпомощи, а также снизить затраты беженцев на легализацию в России", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале Совета.
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Также предлагается разработать меры, направленные на стимулирование найма работодателями таких лиц, включая возможную отмену патентов и предоставление льгот.
"Особое внимание будет уделено поддержке детей, прибывших в Россию. Эти и другие меры Фадеев предложит в ближайшее время на площадке Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ", - добавили в СПЧ.
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