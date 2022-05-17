https://ria.ru/20220517/bezhentsy-1788994134.html

СПЧ призвал стимулировать работодателей, нанимающих беженцев

СПЧ призвал стимулировать работодателей, нанимающих беженцев - РИА Новости, 17.05.2022

СПЧ призвал стимулировать работодателей, нанимающих беженцев

Совет по правам человека при президенте РФ предложил стимулировать работодателей нанимать беженцев с Донбасса и из Украины, а также выдавать последним полисы... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:33

2022-05-17T12:33

2022-05-17T12:34

общество

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ предложил стимулировать работодателей нанимать беженцев с Донбасса и из Украины, а также выдавать последним полисы ОМС на краткосрочный период, сообщили в пресс-службе Совета по итогам совещания главы СПЧ с представителями Общественной палаты и членами Совета, посвященного беженцам из Донбасса и Украины."Участники совещания сошлись во мнении, что для таких лиц должен быть обеспечен более комфортный режим легализации, чем для трудовых мигрантов. В частности, предлагается выдавать всем лицам, прибывшим с указанных территорий, полис ОМС кратковременного действия. Это позволит обеспечить оказание не только экстренной, но и плановой медпомощи, а также снизить затраты беженцев на легализацию в России", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале Совета.Также предлагается разработать меры, направленные на стимулирование найма работодателями таких лиц, включая возможную отмену патентов и предоставление льгот."Особое внимание будет уделено поддержке детей, прибывших в Россию. Эти и другие меры Фадеев предложит в ближайшее время на площадке Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ", - добавили в СПЧ.

https://ria.ru/20220516/pomosch-1788794684.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)