https://ria.ru/20220517/bespilotniki-1788984582.html

ПВО России сбила 23 украинских беспилотника над Харьковской областью и ДНР

ПВО России сбила 23 украинских беспилотника над Харьковской областью и ДНР - РИА Новости, 17.05.2022

ПВО России сбила 23 украинских беспилотника над Харьковской областью и ДНР

Российские средства противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника над Харьковской областью и ДНР, заявил во вторник на брифинге официальный... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:04

2022-05-17T12:04

2022-05-17T12:04

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

харьковская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника над Харьковской областью и ДНР, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны … уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата", - сказал Конашенков.Он уточнил, что аппараты сбиты над населенными пунктами Питомник, Изюм, Снежковка, Ольховатка, Дементиевка, Русская Лозовая, Большие Проходы и Петровское в Харьковской области, а также Старомихайловка, Новотамаровка, Новотроицкое, Невельское, Свердлово, Авдеевка и Владимировка в ДНР."Также в районе Чернобаевки Херсонской области перехвачены восемь реактивных снарядов РСЗО "Смерч", - добавил Конашенков.

харьковская область

донецкая народная республика

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, харьковская область, донецкая народная республика