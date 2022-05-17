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ПВО России сбила 23 украинских беспилотника над Харьковской областью и ДНР
ПВО России сбила 23 украинских беспилотника над Харьковской областью и ДНР - РИА Новости, 17.05.2022
ПВО России сбила 23 украинских беспилотника над Харьковской областью и ДНР
Российские средства противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника над Харьковской областью и ДНР, заявил во вторник на брифинге официальный... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:04
2022-05-17T12:04
2022-05-17T12:04
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
харьковская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника над Харьковской областью и ДНР, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны … уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата", - сказал Конашенков.Он уточнил, что аппараты сбиты над населенными пунктами Питомник, Изюм, Снежковка, Ольховатка, Дементиевка, Русская Лозовая, Большие Проходы и Петровское в Харьковской области, а также Старомихайловка, Новотамаровка, Новотроицкое, Невельское, Свердлово, Авдеевка и Владимировка в ДНР."Также в районе Чернобаевки Херсонской области перехвачены восемь реактивных снарядов РСЗО "Смерч", - добавил Конашенков.
харьковская область
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, харьковская область, донецкая народная республика
ПВО России сбила 23 украинских беспилотника над Харьковской областью и ДНР
Минобороны: российская ПВО сбила 23 украинских беспилотника над Харьковской областью и ДНР