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ПВО России сбила 23 украинских беспилотника над Харьковской областью и ДНР - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/bespilotniki-1788984582.html
ПВО России сбила 23 украинских беспилотника над Харьковской областью и ДНР
ПВО России сбила 23 украинских беспилотника над Харьковской областью и ДНР - РИА Новости, 17.05.2022
ПВО России сбила 23 украинских беспилотника над Харьковской областью и ДНР
Российские средства противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника над Харьковской областью и ДНР, заявил во вторник на брифинге официальный... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:04
2022-05-17T12:04
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
харьковская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника над Харьковской областью и ДНР, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны … уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата", - сказал Конашенков.Он уточнил, что аппараты сбиты над населенными пунктами Питомник, Изюм, Снежковка, Ольховатка, Дементиевка, Русская Лозовая, Большие Проходы и Петровское в Харьковской области, а также Старомихайловка, Новотамаровка, Новотроицкое, Невельское, Свердлово, Авдеевка и Владимировка в ДНР."Также в районе Чернобаевки Херсонской области перехвачены восемь реактивных снарядов РСЗО "Смерч", - добавил Конашенков.
харьковская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, харьковская область, донецкая народная республика
12:04 17.05.2022
 
ПВО России сбила 23 украинских беспилотника над Харьковской областью и ДНР

Минобороны: российская ПВО сбила 23 украинских беспилотника над Харьковской областью и ДНР

© Фото : Минобороны РФОбломки беспилотников
Обломки беспилотников - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : Минобороны РФ
Обломки беспилотников. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника над Харьковской областью и ДНР, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны … уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата", - сказал Конашенков.
Он уточнил, что аппараты сбиты над населенными пунктами Питомник, Изюм, Снежковка, Ольховатка, Дементиевка, Русская Лозовая, Большие Проходы и Петровское в Харьковской области, а также Старомихайловка, Новотамаровка, Новотроицкое, Невельское, Свердлово, Авдеевка и Владимировка в ДНР.
"Также в районе Чернобаевки Херсонской области перехвачены восемь реактивных снарядов РСЗО "Смерч", - добавил Конашенков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреХарьковская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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