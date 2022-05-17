https://ria.ru/20220517/bespilotniki-1788984163.html

ВС России уничтожили 912 украинских беспилотников с начала спецоперации

ВС России уничтожили 912 украинских беспилотников с начала спецоперации - РИА Новости, 17.05.2022

ВС России уничтожили 912 украинских беспилотников с начала спецоперации

Более 900 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены за время проведения российской специальной военной операции, сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:02

2022-05-17T12:02

2022-05-17T12:02

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 900 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены за время проведения российской специальной военной операции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 168 самолетов, 125 вертолетов, 912 беспилотных летательных аппаратов, 309 зенитных ракетных комплексов, 3134 танка и других боевых бронированных машин, 385 установок реактивных систем залпового огня, 1542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2983 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявил он.

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков