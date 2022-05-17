https://ria.ru/20220517/bespilotniki-1788984163.html
ВС России уничтожили 912 украинских беспилотников с начала спецоперации
ВС России уничтожили 912 украинских беспилотников с начала спецоперации - РИА Новости, 17.05.2022
ВС России уничтожили 912 украинских беспилотников с начала спецоперации
Более 900 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены за время проведения российской специальной военной операции, сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:02
2022-05-17T12:02
2022-05-17T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 900 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены за время проведения российской специальной военной операции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 168 самолетов, 125 вертолетов, 912 беспилотных летательных аппаратов, 309 зенитных ракетных комплексов, 3134 танка и других боевых бронированных машин, 385 установок реактивных систем залпового огня, 1542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2983 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявил он.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
ВС России уничтожили 912 украинских беспилотников с начала спецоперации
Минобороны: ВС России уничтожили 912 украинских беспилотников с начала спецоперации