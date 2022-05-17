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СВР: база США в Сирии стала "хабом" подготовки боевиков для Украины - РИА Новости, 17.05.2022
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СВР: база США в Сирии стала "хабом" подготовки боевиков для Украины
СВР: база США в Сирии стала "хабом" подготовки боевиков для Украины - РИА Новости, 17.05.2022
СВР: база США в Сирии стала "хабом" подготовки боевиков для Украины
Американская база "Эт-Танф" в Сирии превратились в террористический "хаб", где также готовят лояльных США боевиков для переброски на Украину, говорится в... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:23
2022-05-17T18:41
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
исламское государство
вашингтон (штат)
сша
сирия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Американская база "Эт-Танф" в Сирии превратились в террористический "хаб", где также готовят лояльных США боевиков для переброски на Украину, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки."По информации СВР, указанная военная база и ее окрестности давно превратились в своего рода террористический "хаб", где одновременно проводится "переподготовка" до 500 лояльных Вашингтону игиловцев* (террористическая группировка "Исламское государство"*, запрещена в РФ) и других джихадистов. Приоритет отдается выходцам из государств Закавказья и Центральной Азии... Тренировочный "курс" в "Эт-Танфе" включает обучение применению доступных типов противотанковых ракетных комплексов, разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C, передовых средств связи и наблюдения", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), исламское государство, вашингтон (штат), сша, сирия
18:23 17.05.2022 (обновлено: 18:41 17.05.2022)
 
СВР: база США в Сирии стала "хабом" подготовки боевиков для Украины

СВР: база США в Сирии стала "хабом" подготовки боевиков для Украины

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezБаза международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
База международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
База международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Американская база "Эт-Танф" в Сирии превратились в террористический "хаб", где также готовят лояльных США боевиков для переброски на Украину, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки.
"По информации СВР, указанная военная база и ее окрестности давно превратились в своего рода террористический "хаб", где одновременно проводится "переподготовка" до 500 лояльных Вашингтону игиловцев* (террористическая группировка "Исламское государство"*, запрещена в РФ) и других джихадистов. Приоритет отдается выходцам из государств Закавказья и Центральной Азии... Тренировочный "курс" в "Эт-Танфе" включает обучение применению доступных типов противотанковых ракетных комплексов, разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C, передовых средств связи и наблюдения", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17:43
США привлекают членов ИГ* к боевым действиям на Украине, сообщили в СВР
 
В миреСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Исламское государствоВашингтон (штат)СШАСирия
 
 
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