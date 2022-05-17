https://ria.ru/20220517/baza-1789097462.html

СВР: база США в Сирии стала "хабом" подготовки боевиков для Украины

СВР: база США в Сирии стала "хабом" подготовки боевиков для Украины - РИА Новости, 17.05.2022

СВР: база США в Сирии стала "хабом" подготовки боевиков для Украины

Американская база "Эт-Танф" в Сирии превратились в террористический "хаб", где также готовят лояльных США боевиков для переброски на Украину, говорится в... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:23

2022-05-17T18:23

2022-05-17T18:41

в мире

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

исламское государство

вашингтон (штат)

сша

сирия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Американская база "Эт-Танф" в Сирии превратились в террористический "хаб", где также готовят лояльных США боевиков для переброски на Украину, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки."По информации СВР, указанная военная база и ее окрестности давно превратились в своего рода террористический "хаб", где одновременно проводится "переподготовка" до 500 лояльных Вашингтону игиловцев* (террористическая группировка "Исламское государство"*, запрещена в РФ) и других джихадистов. Приоритет отдается выходцам из государств Закавказья и Центральной Азии... Тренировочный "курс" в "Эт-Танфе" включает обучение применению доступных типов противотанковых ракетных комплексов, разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C, передовых средств связи и наблюдения", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220517/naemniki-1789086794.html

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в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), исламское государство, вашингтон (штат), сша, сирия