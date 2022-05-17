15:33 17.05.2022 (обновлено: 15:44 17.05.2022)
Байден примет в Белом доме премьера Швеции и президента Финляндии
Байден обсудит в Белом доме расширение НАТО с премьером Швеции и президентом Финляндии
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг обсудит в Белом доме с премьером Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте желание стран вступить в НАТО, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Лидеры обсудят заявки в НАТО Финляндии и Швеции и европейскую безопасность, а также укрепление нашего близкого партнерства по многим глобальным проблемам и поддержке Украины", - говорится в распространенном сообщении Жан-Пьер.
В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.