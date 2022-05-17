https://ria.ru/20220517/bayden-1789052117.html

Байден примет в Белом доме премьера Швеции и президента Финляндии

Байден примет в Белом доме премьера Швеции и президента Финляндии - РИА Новости, 17.05.2022

Байден примет в Белом доме премьера Швеции и президента Финляндии

Президент США Джо Байден в четверг обсудит в Белом доме с премьером Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте желание стран вступить в... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:33

2022-05-17T15:33

2022-05-17T15:44

нато

в мире

швеция

финляндия

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магдалена андерссон

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг обсудит в Белом доме с премьером Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте желание стран вступить в НАТО, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

швеция

финляндия

сша

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Кирилл Волков

нато, в мире, швеция, финляндия, саули ниинисте, магдалена андерссон, сша, джо байден