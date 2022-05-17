https://ria.ru/20220517/bayden-1788930703.html

Байден заявил, что США и Греция вместе противостоят России

Байден заявил, что США и Греция вместе противостоят России - РИА Новости, 17.05.2022

Байден заявил, что США и Греция вместе противостоят России

США и Греция вместе противостоят России в ситуации на Украине и вместе будут защищать демократию всюду, где она сегодня находится под угрозой, заявил президент... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T08:02

2022-05-17T08:02

2022-05-17T08:02

в мире

владимир путин

россия

греция

сша

нато

кириакос мицотакис

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787836754_0:28:3072:1755_1920x0_80_0_0_d0d3b81d1447fc63d7b3eae56e90dff4.jpg

АФИНЫ, 17 мая - РИА Новости. США и Греция вместе противостоят России в ситуации на Украине и вместе будут защищать демократию всюду, где она сегодня находится под угрозой, заявил президент США Джо Байден на приеме в Белом доме в честь премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.Текст выступлений Байдена и Мицотакиса в неофициальном переводе на греческий язык распространила пресс-служба премьера."У нас состоялись конструктивные обсуждения. Греция и США должны стоять вместе, как один кулак, чтобы поддержать народ Украины и нанести тяжелый экономический удар по России, чтобы призвать (президента России Владимира) Путина к ответу. И я хочу поблагодарить вас за мужество и четкую позицию, которую вы проявили с самого начала этого кризиса. Вместе мы демонстрируем силу и способность демократий действовать сообща", - сказал Байден, отметив, что два государства вместе "помогают украинцам" в противостоянии России.Президент США сказал, что ждёт новой встречи с Мицотакисом на саммите НАТО в Испании в ближайшее время и продолжения тесного сотрудничества. Он также не исключил своего визита в Грецию. "Джилл и я очень надеемся увидеть вас в Греции", - сказал Байден.Мицотакис сказал, что надеется на такой визит. "Я серьезно воспринял ваши слова о том, что вы намерены посетить Грецию с ответным визитом", - сказал премьер.В своём выступлении Байден много говорил о тесных связях с греческой общиной в Америке. "И мне нравится шутить, что я известен как Джо Байденопулос в греко-американской общине в Делавэре. Я выиграл с разницей чуть более 3100 голосов, когда баллотировался в сенаторы Соединенных Штатов. Я думаю, что мы получили 92% голосов греков в Делавэре, и мое прозвище прижилось", - рассказал он.В ответ Мицотакис под смех аудитории пошутил, что предпочёл бы назвать президента не "Байденопулос", а "Байденакис", чтобы эта фамилия была созвучна с его.В Греции по окончанию фамилии можно судить о происхождении грека. На "-пулос" заканчиваются фамилии выходцев с Пелопоннеса, на "-акис" - с Крита, как премьер-министр Греции Мицотакис.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220516/partner-1788859710.html

https://ria.ru/20220407/gretsiya-1782198976.html

россия

греция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, греция, сша, нато, кириакос мицотакис, джо байден