Байден заявил, что США и Греция вместе противостоят России
Президент Байден заявил, что США и Греция противостоят России и будут защищать демократию
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
АФИНЫ, 17 мая - РИА Новости. США и Греция вместе противостоят России в ситуации на Украине и вместе будут защищать демократию всюду, где она сегодня находится под угрозой, заявил президент США Джо Байден на приеме в Белом доме в честь премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
Текст выступлений Байдена и Мицотакиса в неофициальном переводе на греческий язык распространила пресс-служба премьера.
"У нас состоялись конструктивные обсуждения. Греция и США должны стоять вместе, как один кулак, чтобы поддержать народ Украины и нанести тяжелый экономический удар по России, чтобы призвать (президента России Владимира) Путина к ответу. И я хочу поблагодарить вас за мужество и четкую позицию, которую вы проявили с самого начала этого кризиса. Вместе мы демонстрируем силу и способность демократий действовать сообща", - сказал Байден, отметив, что два государства вместе "помогают украинцам" в противостоянии России.
Мицотакис сказал, что надеется на такой визит. "Я серьезно воспринял ваши слова о том, что вы намерены посетить Грецию с ответным визитом", - сказал премьер.
В своём выступлении Байден много говорил о тесных связях с греческой общиной в Америке. "И мне нравится шутить, что я известен как Джо Байденопулос в греко-американской общине в Делавэре. Я выиграл с разницей чуть более 3100 голосов, когда баллотировался в сенаторы Соединенных Штатов. Я думаю, что мы получили 92% голосов греков в Делавэре, и мое прозвище прижилось", - рассказал он.
В ответ Мицотакис под смех аудитории пошутил, что предпочёл бы назвать президента не "Байденопулос", а "Байденакис", чтобы эта фамилия была созвучна с его.
В Греции по окончанию фамилии можно судить о происхождении грека. На "-пулос" заканчиваются фамилии выходцев с Пелопоннеса, на "-акис" - с Крита, как премьер-министр Греции Мицотакис.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.