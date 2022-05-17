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Байден заявил, что США и Греция вместе противостоят России - РИА Новости, 17.05.2022
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Байден заявил, что США и Греция вместе противостоят России
Байден заявил, что США и Греция вместе противостоят России - РИА Новости, 17.05.2022
Байден заявил, что США и Греция вместе противостоят России
США и Греция вместе противостоят России в ситуации на Украине и вместе будут защищать демократию всюду, где она сегодня находится под угрозой, заявил президент... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T08:02
2022-05-17T08:02
в мире
владимир путин
россия
греция
сша
нато
кириакос мицотакис
джо байден
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АФИНЫ, 17 мая - РИА Новости. США и Греция вместе противостоят России в ситуации на Украине и вместе будут защищать демократию всюду, где она сегодня находится под угрозой, заявил президент США Джо Байден на приеме в Белом доме в честь премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.Текст выступлений Байдена и Мицотакиса в неофициальном переводе на греческий язык распространила пресс-служба премьера."У нас состоялись конструктивные обсуждения. Греция и США должны стоять вместе, как один кулак, чтобы поддержать народ Украины и нанести тяжелый экономический удар по России, чтобы призвать (президента России Владимира) Путина к ответу. И я хочу поблагодарить вас за мужество и четкую позицию, которую вы проявили с самого начала этого кризиса. Вместе мы демонстрируем силу и способность демократий действовать сообща", - сказал Байден, отметив, что два государства вместе "помогают украинцам" в противостоянии России.Президент США сказал, что ждёт новой встречи с Мицотакисом на саммите НАТО в Испании в ближайшее время и продолжения тесного сотрудничества. Он также не исключил своего визита в Грецию. "Джилл и я очень надеемся увидеть вас в Греции", - сказал Байден.Мицотакис сказал, что надеется на такой визит. "Я серьезно воспринял ваши слова о том, что вы намерены посетить Грецию с ответным визитом", - сказал премьер.В своём выступлении Байден много говорил о тесных связях с греческой общиной в Америке. "И мне нравится шутить, что я известен как Джо Байденопулос в греко-американской общине в Делавэре. Я выиграл с разницей чуть более 3100 голосов, когда баллотировался в сенаторы Соединенных Штатов. Я думаю, что мы получили 92% голосов греков в Делавэре, и мое прозвище прижилось", - рассказал он.В ответ Мицотакис под смех аудитории пошутил, что предпочёл бы назвать президента не "Байденопулос", а "Байденакис", чтобы эта фамилия была созвучна с его.В Греции по окончанию фамилии можно судить о происхождении грека. На "-пулос" заканчиваются фамилии выходцев с Пелопоннеса, на "-акис" - с Крита, как премьер-министр Греции Мицотакис.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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в мире, владимир путин, россия, греция, сша, нато, кириакос мицотакис, джо байден
08:02 17.05.2022
 
Байден заявил, что США и Греция вместе противостоят России

Президент Байден заявил, что США и Греция противостоят России и будут защищать демократию

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 17 мая - РИА Новости. США и Греция вместе противостоят России в ситуации на Украине и вместе будут защищать демократию всюду, где она сегодня находится под угрозой, заявил президент США Джо Байден на приеме в Белом доме в честь премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
Текст выступлений Байдена и Мицотакиса в неофициальном переводе на греческий язык распространила пресс-служба премьера.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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"У нас состоялись конструктивные обсуждения. Греция и США должны стоять вместе, как один кулак, чтобы поддержать народ Украины и нанести тяжелый экономический удар по России, чтобы призвать (президента России Владимира) Путина к ответу. И я хочу поблагодарить вас за мужество и четкую позицию, которую вы проявили с самого начала этого кризиса. Вместе мы демонстрируем силу и способность демократий действовать сообща", - сказал Байден, отметив, что два государства вместе "помогают украинцам" в противостоянии России.
Президент США сказал, что ждёт новой встречи с Мицотакисом на саммите НАТО в Испании в ближайшее время и продолжения тесного сотрудничества. Он также не исключил своего визита в Грецию. "Джилл и я очень надеемся увидеть вас в Греции", - сказал Байден.
Мицотакис сказал, что надеется на такой визит. "Я серьезно воспринял ваши слова о том, что вы намерены посетить Грецию с ответным визитом", - сказал премьер.
В своём выступлении Байден много говорил о тесных связях с греческой общиной в Америке. "И мне нравится шутить, что я известен как Джо Байденопулос в греко-американской общине в Делавэре. Я выиграл с разницей чуть более 3100 голосов, когда баллотировался в сенаторы Соединенных Штатов. Я думаю, что мы получили 92% голосов греков в Делавэре, и мое прозвище прижилось", - рассказал он.
В ответ Мицотакис под смех аудитории пошутил, что предпочёл бы назвать президента не "Байденопулос", а "Байденакис", чтобы эта фамилия была созвучна с его.
В Греции по окончанию фамилии можно судить о происхождении грека. На "-пулос" заканчиваются фамилии выходцев с Пелопоннеса, на "-акис" - с Крита, как премьер-министр Греции Мицотакис.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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В миреВладимир ПутинРоссияГрецияСШАНАТОКириакос МицотакисДжо Байден
 
 
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