Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, в чем вина Байдена перед США, ЕС, Россией и Украиной - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/bayden-1788918852.html
Эксперт объяснил, в чем вина Байдена перед США, ЕС, Россией и Украиной
Эксперт объяснил, в чем вина Байдена перед США, ЕС, Россией и Украиной - РИА Новости, 17.05.2022
Эксперт объяснил, в чем вина Байдена перед США, ЕС, Россией и Украиной
Роль действующего президента США Джо Байдена в текущих мировых кризисных явлениях, прежде всего – в инфляции значима, но не она определяет ситуацию, рассказал... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T01:16
2022-05-17T01:16
в мире
дональд трамп
сша
украина
россия
инфляция
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787836754_0:28:3072:1755_1920x0_80_0_0_d0d3b81d1447fc63d7b3eae56e90dff4.jpg
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Роль действующего президента США Джо Байдена в текущих мировых кризисных явлениях, прежде всего – в инфляции значима, но не она определяет ситуацию, рассказал агентству “Прайм” специалист в области политэкономических исследований Василий Колташов.Он напомнил, что проводимая Обамой и его преемником Дональдом Трампом политика низких и сверхнизких учетных ставок вкупе с заливанием финансовых рынков деньгами вызвало скачок инфляции, который мы наблюдаем сейчас в США. Байден и его сподвижники лишь ускорили этот процесс - не сдали Украину, а превратили ее в поле битвы против России, втянув в это Европу. Это раскрутило виток инфляции еще сильнее, заключил Колташов.
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787836754_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_9e23fe838e9fb35f7d09203af62df0bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша, украина, россия, инфляция, джо байден
01:16 17.05.2022
 
Эксперт объяснил, в чем вина Байдена перед США, ЕС, Россией и Украиной

Эксперт Колташов: президент США Байден виноват в мировом кризисе и провоцировании инфляции

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Роль действующего президента США Джо Байдена в текущих мировых кризисных явлениях, прежде всего – в инфляции значима, но не она определяет ситуацию, рассказал агентству “Прайм” специалист в области политэкономических исследований Василий Колташов.
"Будем честны, Джозеф Байден не виноват в полной мере в текущей инфляции в США, – рассуждает он. – Ответственность за нее несут все американские президенты, начиная с Джорджа Буша-младшего". Особенно экономист отмечает в этой связи Барака Обаму.
Он напомнил, что проводимая Обамой и его преемником Дональдом Трампом политика низких и сверхнизких учетных ставок вкупе с заливанием финансовых рынков деньгами вызвало скачок инфляции, который мы наблюдаем сейчас в США. Байден и его сподвижники лишь ускорили этот процесс - не сдали Украину, а превратили ее в поле битвы против России, втянув в это Европу. Это раскрутило виток инфляции еще сильнее, заключил Колташов.
 
В миреДональд ТрампСШАУкраинаРоссияИнфляцияДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала