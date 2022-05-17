https://ria.ru/20220517/bayden-1788918852.html

Эксперт объяснил, в чем вина Байдена перед США, ЕС, Россией и Украиной

Эксперт объяснил, в чем вина Байдена перед США, ЕС, Россией и Украиной - РИА Новости, 17.05.2022

Эксперт объяснил, в чем вина Байдена перед США, ЕС, Россией и Украиной

Роль действующего президента США Джо Байдена в текущих мировых кризисных явлениях, прежде всего – в инфляции значима, но не она определяет ситуацию, рассказал... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T01:16

2022-05-17T01:16

2022-05-17T01:16

в мире

дональд трамп

сша

украина

россия

инфляция

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787836754_0:28:3072:1755_1920x0_80_0_0_d0d3b81d1447fc63d7b3eae56e90dff4.jpg

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Роль действующего президента США Джо Байдена в текущих мировых кризисных явлениях, прежде всего – в инфляции значима, но не она определяет ситуацию, рассказал агентству “Прайм” специалист в области политэкономических исследований Василий Колташов.Он напомнил, что проводимая Обамой и его преемником Дональдом Трампом политика низких и сверхнизких учетных ставок вкупе с заливанием финансовых рынков деньгами вызвало скачок инфляции, который мы наблюдаем сейчас в США. Байден и его сподвижники лишь ускорили этот процесс - не сдали Украину, а превратили ее в поле битвы против России, втянув в это Европу. Это раскрутило виток инфляции еще сильнее, заключил Колташов.

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, дональд трамп, сша, украина, россия, инфляция, джо байден