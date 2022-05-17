Эксперт объяснил, в чем вина Байдена перед США, ЕС, Россией и Украиной
Эксперт Колташов: президент США Байден виноват в мировом кризисе и провоцировании инфляции
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Роль действующего президента США Джо Байдена в текущих мировых кризисных явлениях, прежде всего – в инфляции значима, но не она определяет ситуацию, рассказал агентству “Прайм” специалист в области политэкономических исследований Василий Колташов.
"Будем честны, Джозеф Байден не виноват в полной мере в текущей инфляции в США, – рассуждает он. – Ответственность за нее несут все американские президенты, начиная с Джорджа Буша-младшего". Особенно экономист отмечает в этой связи Барака Обаму.
Он напомнил, что проводимая Обамой и его преемником Дональдом Трампом политика низких и сверхнизких учетных ставок вкупе с заливанием финансовых рынков деньгами вызвало скачок инфляции, который мы наблюдаем сейчас в США. Байден и его сподвижники лишь ускорили этот процесс - не сдали Украину, а превратили ее в поле битвы против России, втянув в это Европу. Это раскрутило виток инфляции еще сильнее, заключил Колташов.