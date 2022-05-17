https://ria.ru/20220517/banki-1788925808.html

NHK: японские банки потеряли миллиарды долларов из-за санкций против России

NHK: японские банки потеряли миллиарды долларов из-за санкций против России - РИА Новости, 17.05.2022

NHK: японские банки потеряли миллиарды долларов из-за санкций против России

Потери крупнейших в Японии банковских групп Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho по итогам 2021 финансового года, завершившегося 31 марта, превысили 350... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T06:04

2022-05-17T06:04

2022-05-17T06:07

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ТОКИО, 17 мая – РИА Новости. Потери крупнейших в Японии банковских групп Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho по итогам 2021 финансового года, завершившегося 31 марта, превысили 350 миллиардов иен (2,71 миллиарда долларов), передает телеканал NHK.В частности, потери Sumitomo Mitsui оцениваются в 100 миллиардов иен (773,7 миллиона долларов), Mitsubishi UFJ – 140 миллиардов иен (1,08 миллиарда долларов), а Mizuho – в 116,1 миллиарда иен (898,3 миллиона долларов).Основная часть потерь вызвана невозможностью возврата клиентами выданных им кредитов в свете введенных против России санкций.Япония ранее ввела против России несколько пакетов санкций. В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт около 300 товаров, а также запрет на экспорт люксовых автомобилей и предметов роскоши. Кроме этого, Япония ввела санкции против 507 человек из России, 253 из ЛНР и ДНР и 201 российской компании и организации, включая крупнейшие банки. Премьер-министр Японии также обещал сократить зависимость от энергоресурсов России, в частности, поэтапно сокращать импорт угля, и говорил, что Япония будет отказываться от импорта российской нефти.Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220517/tseny-1788918087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, япония, в мире