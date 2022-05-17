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Протоиерей Балашов: церковь в Отечестве и за границей молится о мире - РИА Новости, 17.05.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220517/balashov-1789047502.html
Протоиерей Балашов: церковь в Отечестве и за границей молится о мире
Протоиерей Балашов: церковь в Отечестве и за границей молится о мире - РИА Новости, 17.05.2022
Протоиерей Балашов: церковь в Отечестве и за границей молится о мире
Ровно 15 лет назад, 17 мая 2007 года, был подписан Акт о каноническом общении между Московским патриархатом и Русской православной церковью за границей (РПЦЗ),... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:00
2022-05-17T17:12
интервью
николай балашов
россия
в мире
московский патриархат
русская православная церковь
русская православная церковь за границей
религия
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Ровно 15 лет назад, 17 мая 2007 года, был подписан Акт о каноническом общении между Московским патриархатом и Русской православной церковью за границей (РПЦЗ), основанной священнослужителями, монашествующими и мирянами, которые оказались за рубежом после революции 1917 года и Гражданской войны в России. Накануне этой светлой годовщины в Нью-Йорке умер митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) – первый из предстоятелей Зарубежной церкви, избранный ею в полном единстве с Церковью в отечестве. Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, участвовавший в подготовке исторического воссоединения, в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал о сегодняшних взаимоотношениях Русской зарубежной церкви и Московского патриархата и о почившем первоиерархе РПЦЗ.– Отец Николай, митрополит Иларион (Капрал) во время работы над Актом о каноническом общении был одним из архиереев Русской зарубежной церкви. Каким было отношение владыки Илариона к произошедшему 15 лет назад историческому воссоединению?– Владыка Иларион, в то время управлявший епархией Русской зарубежной церкви в Австралии, внутренне был давно открыт к диалогу с Церковью в Отечестве и к воссоединению. Но со свойственным ему смирением был готов терпеливо ждать часа воли Божией, времени, когда к восстановлению единства будут вполне готовы и другие его собратья, а также пастыри и народ Божий в русском зарубежном рассеянии. Владыка следил за нашим продвижением вперед в ходе переговоров с большим сочувствием и был искренне рад возможности вместе служить, вместе молиться, вместе трудиться, которая открылась с подписанием Акта о каноническом общении. И он был первым первоиерархом Русской зарубежной церкви, вступившим в должность в соответствии с этим актом — после утверждения его избрания Патриархом и Священным Синодом Русской православной церкви. Вечная память кроткому и доброму архипастырю!– Оглядываясь назад: удалось ли сейчас полностью преодолеть расхождения, возникшие между Церковью-Матерью и Церковью за рубежом в ХХ веке, в богословии, и особенно – во взгляде на историю ХХ века?– Думаю, что богословие у нас в целом общее, православное. Однако определенные различия во взглядах и акцентах, несомненно существуют как внутри Зарубежной церкви, так и в пределах Московского патриархата в целом.Не думаю, что различия между Россией, а также другими странами нашей канонической территории и "зарубежьем" с другой стороны превосходят внутренние различия в мнениях, которые встречаются внутри того и другого сообщества. То же относится и к взглядам на историю.– После учреждения в 2018 года Патриаршего экзархата Западной Европы и воссоединения в 2019 году с Московским патриархатом еще и Парижской архиепископии приходов русской традиции, не входившей в РПЦЗ, в Европе оказались сразу несколько структур Московского патриархата. Возникают ли в связи с этим управленческие сложности, и как они преодолеваются?– Возникают порой, и это нормальная часть жизни. В семьях тоже иногда бывают трения, но это не основание для заключения, что брак оказался неудачным. Сложности преодолеваются терпением и любовью.– Есть ли сигналы о том, что РПЦЗ испытывает политическое давление в связи с событиями на Украине из-за сохранения единства с Русской церковью?– Склонен предполагать, что такое весьма возможно, но об этом лучше спрашивать у наших братьев за рубежом.– В связи с этим каковы сейчас основные направления взаимодействия Московского патриархата и Русской зарубежной церкви, чтобы донести до людей за рубежом правду о позиции Русской церкви, ее миротворчестве?– Каждая епархия, каждый приход, каждый монастырь Русской православной церкви в Отечестве и за его пределами молится о скорейшем наступлении мира и стремится в рамках своих возможностей помогать тем, кто испытывает нужду и скорби в связи с продолжающимися военными действиями. В этом мы едины. А условия осуществления миссии церкви, конечно, различны и зависят от местных обстоятельств.Итак, Церковь занята прежде всего молитвой и практической помощью. А вот рассказывать об этом правду – прежде всего задача журналистов, как мне кажется. Желаю в этом успеха, в частности, и медиагруппе "Россия сегодня".
https://ria.ru/20220327/krest-1780148980.html
https://ria.ru/20220324/pravoslavnye-1779713968.html
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Артем Смирнов
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интервью, николай балашов, россия, в мире, московский патриархат, русская православная церковь, русская православная церковь за границей, религия, интервью - религия и мировоззрение
16:00 17.05.2022 (обновлено: 17:12 17.05.2022)
 

Протоиерей Балашов: церковь в Отечестве и за границей молится о мире

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПротоиерей Балашов
Протоиерей Балашов - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Ровно 15 лет назад, 17 мая 2007 года, был подписан Акт о каноническом общении между Московским патриархатом и Русской православной церковью за границей (РПЦЗ), основанной священнослужителями, монашествующими и мирянами, которые оказались за рубежом после революции 1917 года и Гражданской войны в России. Накануне этой светлой годовщины в Нью-Йорке умер митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) – первый из предстоятелей Зарубежной церкви, избранный ею в полном единстве с Церковью в отечестве. Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, участвовавший в подготовке исторического воссоединения, в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал о сегодняшних взаимоотношениях Русской зарубежной церкви и Московского патриархата и о почившем первоиерархе РПЦЗ.
– Отец Николай, митрополит Иларион (Капрал) во время работы над Актом о каноническом общении был одним из архиереев Русской зарубежной церкви. Каким было отношение владыки Илариона к произошедшему 15 лет назад историческому воссоединению?
– Владыка Иларион, в то время управлявший епархией Русской зарубежной церкви в Австралии, внутренне был давно открыт к диалогу с Церковью в Отечестве и к воссоединению. Но со свойственным ему смирением был готов терпеливо ждать часа воли Божией, времени, когда к восстановлению единства будут вполне готовы и другие его собратья, а также пастыри и народ Божий в русском зарубежном рассеянии. Владыка следил за нашим продвижением вперед в ходе переговоров с большим сочувствием и был искренне рад возможности вместе служить, вместе молиться, вместе трудиться, которая открылась с подписанием Акта о каноническом общении. И он был первым первоиерархом Русской зарубежной церкви, вступившим в должность в соответствии с этим актом — после утверждения его избрания Патриархом и Священным Синодом Русской православной церкви. Вечная память кроткому и доброму архипастырю!
Работа шахты Заря в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 08:00Религия
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– Оглядываясь назад: удалось ли сейчас полностью преодолеть расхождения, возникшие между Церковью-Матерью и Церковью за рубежом в ХХ веке, в богословии, и особенно – во взгляде на историю ХХ века?
– Думаю, что богословие у нас в целом общее, православное. Однако определенные различия во взглядах и акцентах, несомненно существуют как внутри Зарубежной церкви, так и в пределах Московского патриархата в целом.
Не думаю, что различия между Россией, а также другими странами нашей канонической территории и "зарубежьем" с другой стороны превосходят внутренние различия в мнениях, которые встречаются внутри того и другого сообщества. То же относится и к взглядам на историю.
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– Возникают порой, и это нормальная часть жизни. В семьях тоже иногда бывают трения, но это не основание для заключения, что брак оказался неудачным. Сложности преодолеваются терпением и любовью.
– Есть ли сигналы о том, что РПЦЗ испытывает политическое давление в связи с событиями на Украине из-за сохранения единства с Русской церковью?
– Склонен предполагать, что такое весьма возможно, но об этом лучше спрашивать у наших братьев за рубежом.
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– В связи с этим каковы сейчас основные направления взаимодействия Московского патриархата и Русской зарубежной церкви, чтобы донести до людей за рубежом правду о позиции Русской церкви, ее миротворчестве?
– Каждая епархия, каждый приход, каждый монастырь Русской православной церкви в Отечестве и за его пределами молится о скорейшем наступлении мира и стремится в рамках своих возможностей помогать тем, кто испытывает нужду и скорби в связи с продолжающимися военными действиями. В этом мы едины. А условия осуществления миссии церкви, конечно, различны и зависят от местных обстоятельств.
Итак, Церковь занята прежде всего молитвой и практической помощью. А вот рассказывать об этом правду – прежде всего задача журналистов, как мне кажется. Желаю в этом успеха, в частности, и медиагруппе "Россия сегодня".
 
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