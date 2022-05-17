https://ria.ru/20220517/azovstal-1788989503.html
Минобороны опубликовало кадры пленных с "Азовстали"
Минобороны опубликовало кадры пленных с "Азовстали" - РИА Новости, 17.05.2022
Минобороны опубликовало кадры пленных с "Азовстали"
Минобороны России во вторник опубликовало видеозапись сдачи в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона "Азов", заблокированных на РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:20
2022-05-17T12:20
2022-05-17T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
игорь конашенков
россия
новоазовск
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минобороны России во вторник опубликовало видеозапись сдачи в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона "Азов", заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.На кадрах – выход боевиков с территории завода, вынос раненных на носилках, а также тщательный досмотр сдавшихся российскими военнослужащими. После досмотра военнопленных разместили в автобусах, раненым оказали первичную медицинскую помощь российские военные медики.Ранее во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на "Азовстали" оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в ДНР.
https://ria.ru/20220513/ka-52-1788273213.html
россия
новоазовск
донецкая народная республика
украина
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Кадры сдавшихся в плен боевиков с "Азовстали"
Минобороны России после сообщения о сдаче в плен 265 боевиков с "Азовстали" публикует видео
2022-05-17T12:20
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PT0M22S
РИА Новости
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в мире, игорь конашенков, россия, новоазовск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
12:20 17.05.2022 (обновлено: 12:53 17.05.2022)
Минобороны опубликовало кадры пленных с "Азовстали"
Минобороны России показало видео сдачи в плен заблокированных на "Азовстали" бойцов ВСУ