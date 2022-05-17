https://ria.ru/20220517/azovstal-1788989503.html

Минобороны опубликовало кадры пленных с "Азовстали"

Минобороны опубликовало кадры пленных с "Азовстали" - РИА Новости, 17.05.2022

Минобороны опубликовало кадры пленных с "Азовстали"

Минобороны России во вторник опубликовало видеозапись сдачи в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона "Азов", заблокированных на РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:20

2022-05-17T12:20

2022-05-17T12:53

специальная военная операция на украине

в мире

игорь конашенков

россия

новоазовск

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минобороны России во вторник опубликовало видеозапись сдачи в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона "Азов", заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.На кадрах – выход боевиков с территории завода, вынос раненных на носилках, а также тщательный досмотр сдавшихся российскими военнослужащими. После досмотра военнопленных разместили в автобусах, раненым оказали первичную медицинскую помощь российские военные медики.Ранее во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на "Азовстали" оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в ДНР.

https://ria.ru/20220513/ka-52-1788273213.html

россия

новоазовск

донецкая народная республика

украина

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Кадры сдавшихся в плен боевиков с "Азовстали" Минобороны России после сообщения о сдаче в плен 265 боевиков с "Азовстали" публикует видео 2022-05-17T12:20 true PT0M22S

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Ольга Маркова

в мире, игорь конашенков, россия, новоазовск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина