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За сутки 265 боевиков с "Азовстали" сдались в плен - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/azovstal-1788977902.html
За сутки 265 боевиков с "Азовстали" сдались в плен
За сутки 265 боевиков с "Азовстали" сдались в плен - РИА Новости, 17.05.2022
За сутки 265 боевиков с "Азовстали" сдались в плен
За прошедшие сутки более 250 боевиков, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:50
2022-05-17T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
азовсталь
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. За прошедшие сутки более 250 боевиков, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Он уточнил, что всех, кто нуждается в медицинской помощи, направили в больницу Новоазовска на территории ДНР.Накануне Минобороны сообщило о достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными об эвакуации раненых. Российская сторона открыла гуманитарный коридор.В середине апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что всю территорию Мариуполя зачистили от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Остатки украинской группировки заблокировали на металлургическом комбинате "Азовсталь". Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал заблокировать промзону.Россия проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220515/kadyrov-1788697012.html
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Кадры сдавшихся в плен боевиков с "Азовстали"
Минобороны России после сообщения о сдаче в плен 265 боевиков с "Азовстали" публикует видео
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в мире, азовсталь, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:50 17.05.2022 (обновлено: 14:13 17.05.2022)
 
За сутки 265 боевиков с "Азовстали" сдались в плен

Минобороны России: за сутки 265 украинских боевиков с "Азовстали" сдались в плен

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. За прошедшие сутки более 250 боевиков, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения "Азов" и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый", — сказал генерал.
Он уточнил, что всех, кто нуждается в медицинской помощи, направили в больницу Новоазовска на территории ДНР.
Накануне Минобороны сообщило о достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными об эвакуации раненых. Российская сторона открыла гуманитарный коридор.
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В середине апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что всю территорию Мариуполя зачистили от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Остатки украинской группировки заблокировали на металлургическом комбинате "Азовсталь". Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал заблокировать промзону.
Россия проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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