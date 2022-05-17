11:50 17.05.2022 (обновлено: 14:13 17.05.2022)
За сутки 265 боевиков с "Азовстали" сдались в плен
Минобороны России: за сутки 265 украинских боевиков с "Азовстали" сдались в плен
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. За прошедшие сутки более 250 боевиков, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения "Азов" и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый", — сказал генерал.
Он уточнил, что всех, кто нуждается в медицинской помощи, направили в больницу Новоазовска на территории ДНР.
Накануне Минобороны сообщило о достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными об эвакуации раненых. Российская сторона открыла гуманитарный коридор.
В середине апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что всю территорию Мариуполя зачистили от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Остатки украинской группировки заблокировали на металлургическом комбинате "Азовсталь". Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал заблокировать промзону.
Россия проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.