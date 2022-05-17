https://ria.ru/20220517/azovstal-1788977902.html

За сутки 265 боевиков с "Азовстали" сдались в плен

За сутки 265 боевиков с "Азовстали" сдались в плен - РИА Новости, 17.05.2022

За сутки 265 боевиков с "Азовстали" сдались в плен

За прошедшие сутки более 250 боевиков, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:50

2022-05-17T11:50

2022-05-17T14:13

специальная военная операция на украине

в мире

азовсталь

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. За прошедшие сутки более 250 боевиков, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Он уточнил, что всех, кто нуждается в медицинской помощи, направили в больницу Новоазовска на территории ДНР.Накануне Минобороны сообщило о достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными об эвакуации раненых. Российская сторона открыла гуманитарный коридор.В середине апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что всю территорию Мариуполя зачистили от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Остатки украинской группировки заблокировали на металлургическом комбинате "Азовсталь". Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал заблокировать промзону.Россия проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220515/kadyrov-1788697012.html

https://ria.ru/20220517/kotel-1788968891.html

азовсталь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры сдавшихся в плен боевиков с "Азовстали" Минобороны России после сообщения о сдаче в плен 265 боевиков с "Азовстали" публикует видео 2022-05-17T11:50 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азовсталь, министерство обороны рф (минобороны рф)