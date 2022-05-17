16:50 17.05.2022 (обновлено: 17:38 17.05.2022)
ВС рассмотрит дело о признании "Азова" террористической организацией 26 мая
Верховный суд 26 мая рассмотрит дело о признании "Азова" террористической организацией
© AP Photo / Efrem LukatskyДобровольцы батальона "Азов"
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добровольцы батальона "Азов". Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Верховный суд России рассмотрит дело о признании украинского батальона "Азов"* террористической организацией, сообщается на сайте Министерства юстиции.
"Административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая 2022 года в здании Верховного суда ", — говорится в извещении.
В начале марта российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь. В середине апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов". Президент Владимир Путин назвал штурм предприятия нецелесообразным и распорядился полностью заблокировать промышленную зону.
Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, за прошедшие сутки на "Азовстали" 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый, сложили оружие. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в ДНР.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
* В России против бойцов объединения возбуждено уголовное дело.