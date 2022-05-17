https://ria.ru/20220517/azov-1789071958.html

ВС рассмотрит дело о признании "Азова" террористической организацией 26 мая

ВС рассмотрит дело о признании "Азова" террористической организацией 26 мая - РИА Новости, 17.05.2022

ВС рассмотрит дело о признании "Азова" террористической организацией 26 мая

Верховный суд России рассмотрит дело о признании украинского батальона "Азов"* террористической организацией, сообщается на сайте Министерства юстиции. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:50

2022-05-17T16:50

2022-05-17T17:38

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украина

батальон "азов"

россия

верховный суд рф

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Верховный суд России рассмотрит дело о признании украинского батальона "Азов"* террористической организацией, сообщается на сайте Министерства юстиции.В начале марта российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь. В середине апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов". Президент Владимир Путин назвал штурм предприятия нецелесообразным и распорядился полностью заблокировать промышленную зону.Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, за прошедшие сутки на "Азовстали" 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый, сложили оружие. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".* В России против бойцов объединения возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, батальон "азов", россия, верховный суд рф, министерство юстиции рф (минюст россии)