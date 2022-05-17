15:13 17.05.2022 (обновлено: 16:00 17.05.2022)
Самарский губернатор провел встречу с руководством "АвтоВАЗа"
Самарский губернатор обсудил с руководством "АвтоВАЗа" ситуацию на предприятии
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с руководством "АвтоВАЗа"
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
САМАРА, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с руководством "АвтоВАЗа", в рамках которой обсудил ситуацию на предприятии, сообщает пресс-служба правительства региона.
В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве. Это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет, сообщал российский Минпромторг.
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"Во вторник, 17 мая, в ходе рабочих совещаний в Тольятти губернатор Дмитрий Азаров встретился с руководством "АвтоВАЗа". Глава региона обсудил с президентом автогиганта Николя Мором и вице-президентом по персоналу и социальной политике Дмитрием Михаленко текущую ситуацию на предприятии, планы и некоторые детали тех изменений, которые происходят на заводе в настоящее время", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, ситуация на "АвтоВАЗе" остается под ежедневным контролем губернатора. На встрече, прошедшей во вторник, Азаров отметил вклад Николя Мора в развитие предприятия и те позитивные изменения, которые произошли на заводе под его руководством.
В пресс-службе подчеркнули, что решению о передаче российский активов Renault в государственную собственность предшествовала большая работа федеральных и региональных властей совместно с руководством предприятия. В частности, работа "АвтоВАЗа" стала одной из тем встречи Азарова с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, которая прошла 19 апреля.