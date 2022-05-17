https://ria.ru/20220517/avtovaz-1789044314.html

Самарский губернатор провел встречу с руководством "АвтоВАЗа"

Самарский губернатор провел встречу с руководством "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 17.05.2022

Самарский губернатор провел встречу с руководством "АвтоВАЗа"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с руководством "АвтоВАЗа", в рамках которой обсудил ситуацию на предприятии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:13

2022-05-17T15:13

2022-05-17T16:00

экономика

авто

дмитрий азаров

денис мантуров

москва

тольятти

россия

автоваз

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САМАРА, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с руководством "АвтоВАЗа", в рамках которой обсудил ситуацию на предприятии, сообщает пресс-служба правительства региона.В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве. Это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет, сообщал российский Минпромторг."Во вторник, 17 мая, в ходе рабочих совещаний в Тольятти губернатор Дмитрий Азаров встретился с руководством "АвтоВАЗа". Глава региона обсудил с президентом автогиганта Николя Мором и вице-президентом по персоналу и социальной политике Дмитрием Михаленко текущую ситуацию на предприятии, планы и некоторые детали тех изменений, которые происходят на заводе в настоящее время", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, ситуация на "АвтоВАЗе" остается под ежедневным контролем губернатора. На встрече, прошедшей во вторник, Азаров отметил вклад Николя Мора в развитие предприятия и те позитивные изменения, которые произошли на заводе под его руководством.В пресс-службе подчеркнули, что решению о передаче российский активов Renault в государственную собственность предшествовала большая работа федеральных и региональных властей совместно с руководством предприятия. В частности, работа "АвтоВАЗа" стала одной из тем встречи Азарова с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, которая прошла 19 апреля.

https://ria.ru/20220511/avtovaz-1787864778.html

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москва

тольятти

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, дмитрий азаров, денис мантуров, москва, тольятти, россия, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)