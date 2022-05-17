https://ria.ru/20220517/avtovaz-1789041427.html
Мантуров рассказал об основных условиях сделки с Renault по "АвтоВАЗу"
Мантуров рассказал об основных условиях сделки с Renault по "АвтоВАЗу" - РИА Новости, 17.05.2022
Мантуров рассказал об основных условиях сделки с Renault по "АвтоВАЗу"
Одни из основных условий сделки с Renault по "АвтоВАЗу": помощь со стороны французской компании в поставках своих комплектующих и возможность производить... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:57
2022-05-17T14:57
2022-05-17T15:08
экономика
авто
москва
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
renault logan
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Одни из основных условий сделки с Renault по "АвтоВАЗу": помощь со стороны французской компании в поставках своих комплектующих и возможность производить автомобили на действующей платформе, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на брифинге.В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве. Это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет, сообщал Минпромторг."Основным условием является то, что компания Renault будет максимально прикладывать усилия для того, чтобы способствовать поставке комплектующих из других дружественных стран и готовых к производству и поставке данной продукции, сохранять для российского предприятия возможность использовать платформу, которая разрабатывалась компанией Renault совместно с инженерами "АвтоВАЗа", - сказал Мантуров."Это было компромиссное решение с коллегами из компании Renault. С учетом того, что они не могут на сегодняшний день полностью обеспечивать поставку компонентов, комплектующих для обеспечения загрузки и автовазовских площадок и "Автофрамоса", - прокомментировал министр сделку с Renault.
https://radiosputnik.ria.ru/20220516/avtovaz-1788757865.html
https://ria.ru/20220517/renault-1788923377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, москва, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), renault logan
14:57 17.05.2022 (обновлено: 15:08 17.05.2022)
Мантуров рассказал об основных условиях сделки с Renault по "АвтоВАЗу"
Глава Минпромторга Мантуров сообщил об основных условиях сделки с Renault по "АвтоВАЗу"
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Одни из основных условий сделки с Renault по "АвтоВАЗу": помощь со стороны французской компании в поставках своих комплектующих и возможность производить автомобили на действующей платформе, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на брифинге.
В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве. Это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет, сообщал Минпромторг.
"Основным условием является то, что компания Renault будет максимально прикладывать усилия для того, чтобы способствовать поставке комплектующих из других дружественных стран и готовых к производству и поставке данной продукции, сохранять для российского предприятия возможность использовать платформу, которая разрабатывалась компанией Renault совместно с инженерами "АвтоВАЗа", - сказал Мантуров.
"Это было компромиссное решение с коллегами из компании Renault. С учетом того, что они не могут на сегодняшний день полностью обеспечивать поставку компонентов, комплектующих для обеспечения загрузки и автовазовских площадок и "Автофрамоса", - прокомментировал министр сделку с Renault.