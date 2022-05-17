https://ria.ru/20220517/avtobusy-1789063879.html
Автобусы, предположительно, с боевиками с "Азовстали" покидают Мариуполь
Автобусы, предположительно, с боевиками с "Азовстали" покидают Мариуполь - РИА Новости, 17.05.2022
Автобусы, предположительно, с боевиками с "Азовстали" покидают Мариуполь
Колонна автобусов предположительно со сдавшимися в плен боевиками с завода "Азовсталь" в сопровождении бронетехники выдвинулась к выезду из Мариуполя, передает... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:17
2022-05-17T16:17
2022-05-17T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
азовсталь
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МАРИУПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Колонна автобусов предположительно со сдавшимися в плен боевиками с завода "Азовсталь" в сопровождении бронетехники выдвинулась к выезду из Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, в течение нескольких часов до начала движения колонны в районе завода "Азовсталь" не было слышно ни одного выстрела и взрыва.Во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на "Азовстали" оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в Донецкой народной республике.
https://ria.ru/20220517/azovstal-1788820039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, азовсталь
16:17 17.05.2022 (обновлено: 16:24 17.05.2022)
Автобусы, предположительно, с боевиками с "Азовстали" покидают Мариуполь
Автобусы, предположительно, со сдавшимися боевиками с "Азовстали" покидают Мариуполь