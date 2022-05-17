https://ria.ru/20220517/avtobusy-1789063879.html

Автобусы, предположительно, с боевиками с "Азовстали" покидают Мариуполь

Автобусы, предположительно, с боевиками с "Азовстали" покидают Мариуполь - РИА Новости, 17.05.2022

Автобусы, предположительно, с боевиками с "Азовстали" покидают Мариуполь

Колонна автобусов предположительно со сдавшимися в плен боевиками с завода "Азовсталь" в сопровождении бронетехники выдвинулась к выезду из Мариуполя, передает... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:17

2022-05-17T16:17

2022-05-17T16:24

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

азовсталь

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МАРИУПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Колонна автобусов предположительно со сдавшимися в плен боевиками с завода "Азовсталь" в сопровождении бронетехники выдвинулась к выезду из Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, в течение нескольких часов до начала движения колонны в районе завода "Азовсталь" не было слышно ни одного выстрела и взрыва.Во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на "Азовстали" оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в Донецкой народной республике.

https://ria.ru/20220517/azovstal-1788820039.html

мариуполь

азовсталь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мариуполь, азовсталь