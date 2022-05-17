Рейтинг@Mail.ru
Автобусы, предположительно, с боевиками с "Азовстали" покидают Мариуполь - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/avtobusy-1789063879.html
Автобусы, предположительно, с боевиками с "Азовстали" покидают Мариуполь
Автобусы, предположительно, с боевиками с "Азовстали" покидают Мариуполь - РИА Новости, 17.05.2022
Автобусы, предположительно, с боевиками с "Азовстали" покидают Мариуполь
Колонна автобусов предположительно со сдавшимися в плен боевиками с завода "Азовсталь" в сопровождении бронетехники выдвинулась к выезду из Мариуполя, передает... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:17
2022-05-17T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
азовсталь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787277103_0:121:2953:1782_1920x0_80_0_0_c7b4f2781fb11922f2e398fd689ebdf0.jpg
МАРИУПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Колонна автобусов предположительно со сдавшимися в плен боевиками с завода "Азовсталь" в сопровождении бронетехники выдвинулась к выезду из Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, в течение нескольких часов до начала движения колонны в районе завода "Азовсталь" не было слышно ни одного выстрела и взрыва.Во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на "Азовстали" оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в Донецкой народной республике.
https://ria.ru/20220517/azovstal-1788820039.html
мариуполь
азовсталь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787277103_168:0:2793:1969_1920x0_80_0_0_28f255c44f9744eb044c99d4b6eae698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, азовсталь
16:17 17.05.2022 (обновлено: 16:24 17.05.2022)
 
Автобусы, предположительно, с боевиками с "Азовстали" покидают Мариуполь

Автобусы, предположительно, со сдавшимися боевиками с "Азовстали" покидают Мариуполь

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Колонна автобусов предположительно со сдавшимися в плен боевиками с завода "Азовсталь" в сопровождении бронетехники выдвинулась к выезду из Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.
По его словам, в течение нескольких часов до начала движения колонны в районе завода "Азовсталь" не было слышно ни одного выстрела и взрыва.
Во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на "Азовстали" оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в Донецкой народной республике.
Вид из окна разбитого дома - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
На линии огня: что происходит в жилых кварталах рядом с "Азовсталью"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольАзовсталь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала