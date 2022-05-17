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Сайт сервиса для размещения объявлений "Авито" вновь не работает - РИА Новости, 17.05.2022
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Сайт сервиса для размещения объявлений "Авито" вновь не работает
Сайт сервиса для размещения объявлений "Авито" вновь не работает - РИА Новости, 17.05.2022
Сайт сервиса для размещения объявлений "Авито" вновь не работает
Сайт сервиса для размещения объявлений "Авито" второй раз за несколько дней оказался недоступен, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:50
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авито
технологии
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сайт сервиса для размещения объявлений "Авито" второй раз за несколько дней оказался недоступен, передает корреспондент РИА Новости."Сайт временно недоступен. Попробуйте обновить страницу или загляните позже — мы обязательно всё починим", - говорится в сообщении на сайте.Ранее пользователи жаловались на сбои в работе сервиса в ночь на воскресенье.
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Евгения Нефедова
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авито, технологии
15:50 17.05.2022 (обновлено: 16:02 17.05.2022)
 
Сайт сервиса для размещения объявлений "Авито" вновь не работает

Сервис "Авито" второй раз за несколько дней перестал работать

© Фото : Пресс-служба АвитоАвито
Авито - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : Пресс-служба Авито
Авито. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сайт сервиса для размещения объявлений "Авито" второй раз за несколько дней оказался недоступен, передает корреспондент РИА Новости.
"Сайт временно недоступен. Попробуйте обновить страницу или загляните позже — мы обязательно всё починим", - говорится в сообщении на сайте.
Ранее пользователи жаловались на сбои в работе сервиса в ночь на воскресенье.
Основатель и лидер ЛизаАлерт Григорий Сергеев и глава Авито Владимир Правдивый - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 19:29
"Авито" и "ЛизаАлерт" будут сотрудничать в сфере безопасности
 
АвитоТехнологии
 
 
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