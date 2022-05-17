https://ria.ru/20220517/avito-1789057044.html
Сайт сервиса для размещения объявлений "Авито" вновь не работает
Сайт сервиса для размещения объявлений "Авито" вновь не работает - РИА Новости, 17.05.2022
Сайт сервиса для размещения объявлений "Авито" вновь не работает
Сайт сервиса для размещения объявлений "Авито" второй раз за несколько дней оказался недоступен, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:50
2022-05-17T15:50
2022-05-17T16:02
авито
технологии
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сайт сервиса для размещения объявлений "Авито" второй раз за несколько дней оказался недоступен, передает корреспондент РИА Новости."Сайт временно недоступен. Попробуйте обновить страницу или загляните позже — мы обязательно всё починим", - говорится в сообщении на сайте.Ранее пользователи жаловались на сбои в работе сервиса в ночь на воскресенье.
https://ria.ru/20220516/bezopasnost-1788890294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авито, технологии
15:50 17.05.2022 (обновлено: 16:02 17.05.2022)
Сайт сервиса для размещения объявлений "Авито" вновь не работает
Сервис "Авито" второй раз за несколько дней перестал работать