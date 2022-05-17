https://ria.ru/20220517/avito-1789057044.html

Сайт сервиса для размещения объявлений "Авито" вновь не работает

Сайт сервиса для размещения объявлений "Авито" вновь не работает - РИА Новости, 17.05.2022

Сайт сервиса для размещения объявлений "Авито" вновь не работает

Сайт сервиса для размещения объявлений "Авито" второй раз за несколько дней оказался недоступен, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:50

2022-05-17T15:50

2022-05-17T16:02

авито

технологии

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сайт сервиса для размещения объявлений "Авито" второй раз за несколько дней оказался недоступен, передает корреспондент РИА Новости."Сайт временно недоступен. Попробуйте обновить страницу или загляните позже — мы обязательно всё починим", - говорится в сообщении на сайте.Ранее пользователи жаловались на сбои в работе сервиса в ночь на воскресенье.

https://ria.ru/20220516/bezopasnost-1788890294.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

авито, технологии