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Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна - РИА Новости, 17.05.2022
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Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна
Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна - РИА Новости, 17.05.2022
Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна
Участники шествия армянской оппозиции устроили митинг у резиденции премьер-министра страны Никола Пашиняна, потребовав его отставки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T21:56
2022-05-17T21:56
в мире
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Участники шествия армянской оппозиции устроили митинг у резиденции премьер-министра страны Никола Пашиняна, потребовав его отставки, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас оппозиция продолжает шествие по центральным улицам столицы.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
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Митинг армянской оппозиции у резиденции премьера Пашиняна
Участники шествия армянской оппозиции устроили митинг у резиденции премьера Пашиняна
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в мире, армения, никол пашинян
21:56 17.05.2022
 
Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна

Армянская оппозиция устроила митинг у резиденции Пашиняна и потребовала его отставки

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Участники шествия армянской оппозиции устроили митинг у резиденции премьер-министра страны Никола Пашиняна, потребовав его отставки, передает корреспондент РИА Новости.
"Пашинян останется здесь недолго. Уходи, чтобы Армения развивалась", - заявил в ходе короткого митинга у резиденции вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.
Сейчас оппозиция продолжает шествие по центральным улицам столицы.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
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В миреАрменияНикол Пашинян
 
 
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