https://ria.ru/20220517/armeniya-1789131845.html
Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна
Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна - РИА Новости, 17.05.2022
Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна
Участники шествия армянской оппозиции устроили митинг у резиденции премьер-министра страны Никола Пашиняна, потребовав его отставки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T21:56
2022-05-17T21:56
2022-05-17T21:56
в мире
армения
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789129585_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1cd4fe74c1f62d57993c92ecce840880.jpg
ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Участники шествия армянской оппозиции устроили митинг у резиденции премьер-министра страны Никола Пашиняна, потребовав его отставки, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас оппозиция продолжает шествие по центральным улицам столицы.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
https://ria.ru/20220517/grigoryan-1789095858.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789129585_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2803c0383cb73684fe56ab1666a4b0d5.jpg
Митинг армянской оппозиции у резиденции премьера Пашиняна
Участники шествия армянской оппозиции устроили митинг у резиденции премьера Пашиняна
2022-05-17T21:56
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, никол пашинян
Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна
Армянская оппозиция устроила митинг у резиденции Пашиняна и потребовала его отставки
ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Участники шествия армянской оппозиции устроили митинг у резиденции премьер-министра страны Никола Пашиняна, потребовав его отставки, передает корреспондент РИА Новости.
"Пашинян останется здесь недолго. Уходи, чтобы Армения
развивалась", - заявил в ходе короткого митинга у резиденции вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.
Сейчас оппозиция продолжает шествие по центральным улицам столицы.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.