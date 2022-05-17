https://ria.ru/20220517/armeniya-1789131845.html

Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна

Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна - РИА Новости, 17.05.2022

Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна

Участники шествия армянской оппозиции устроили митинг у резиденции премьер-министра страны Никола Пашиняна, потребовав его отставки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T21:56

2022-05-17T21:56

2022-05-17T21:56

в мире

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Участники шествия армянской оппозиции устроили митинг у резиденции премьер-министра страны Никола Пашиняна, потребовав его отставки, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас оппозиция продолжает шествие по центральным улицам столицы.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.

https://ria.ru/20220517/grigoryan-1789095858.html

армения

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, армения, никол пашинян