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Сын экс-главы Армении Кочаряна сообщил о своем задержании - РИА Новости, 17.05.2022
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Сын экс-главы Армении Кочаряна сообщил о своем задержании
Сын экс-главы Армении Кочаряна сообщил о своем задержании - РИА Новости, 17.05.2022
Сын экс-главы Армении Кочаряна сообщил о своем задержании
Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян сообщил о своем задержании на акциях протеста в Ереване, участники которых требуют отставки... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T09:22
2022-05-17T09:22
в мире
армения
франция
нагорно-карабахская республика
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ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян сообщил о своем задержании на акциях протеста в Ереване, участники которых требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна."Меня подвергли приводу. Не падаем духом, не отступаем, продолжаем", - написал Кочарян в Telegram-канале.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что с 7.00 мск начнутся масштабные акции неповиновения, будут закрыты дороги, остановлено транспортное движение, "столица будет парализована". По его словам, в 18.00 мск во вторник на площади Франции пройдет очередной митинг.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220516/armeniya-1788741395.html
https://ria.ru/20220517/erevan-1788931652.html
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в мире, армения, франция, нагорно-карабахская республика
09:22 17.05.2022
 
Сын экс-главы Армении Кочаряна сообщил о своем задержании

Сын экс-главы Армении Кочаряна сообщил о своем задержании на акциях протеста в Ереване

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПолицейские во время митинга оппозиции в Ереване
Полицейские во время митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Полицейские во время митинга оппозиции в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян сообщил о своем задержании на акциях протеста в Ереване, участники которых требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
"Меня подвергли приводу. Не падаем духом, не отступаем, продолжаем", - написал Кочарян в Telegram-канале.
Полицейский кордон у входа в здание МИД Армении - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 10:10
В Армении задержали 32 участника автопробегов за отставку Пашиняна
Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что с 7.00 мск начнутся масштабные акции неповиновения, будут закрыты дороги, остановлено транспортное движение, "столица будет парализована". По его словам, в 18.00 мск во вторник на площади Франции пройдет очередной митинг.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Сотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
08:13
Противники Пашиняна перекрыли улицы в разных районах Еревана
 
В миреАрменияФранцияНагорно-Карабахская Республика
 
 
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