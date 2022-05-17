https://ria.ru/20220517/armeniya-1788937326.html

Сын экс-главы Армении Кочаряна сообщил о своем задержании

Сын экс-главы Армении Кочаряна сообщил о своем задержании - РИА Новости, 17.05.2022

Сын экс-главы Армении Кочаряна сообщил о своем задержании

Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян сообщил о своем задержании на акциях протеста в Ереване, участники которых требуют отставки... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T09:22

2022-05-17T09:22

2022-05-17T09:22

в мире

армения

франция

нагорно-карабахская республика

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ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян сообщил о своем задержании на акциях протеста в Ереване, участники которых требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна."Меня подвергли приводу. Не падаем духом, не отступаем, продолжаем", - написал Кочарян в Telegram-канале.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что с 7.00 мск начнутся масштабные акции неповиновения, будут закрыты дороги, остановлено транспортное движение, "столица будет парализована". По его словам, в 18.00 мск во вторник на площади Франции пройдет очередной митинг.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220516/armeniya-1788741395.html

https://ria.ru/20220517/erevan-1788931652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, франция, нагорно-карабахская республика