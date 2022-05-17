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"Извините за апокалипсис": британцев призвали готовиться к обнищанию
"Извините за апокалипсис": британцев призвали готовиться к обнищанию - РИА Новости, 17.05.2022
"Извините за апокалипсис": британцев призвали готовиться к обнищанию
Жителям Британии следует готовиться к инфляционной спирали и не надеяться на помощь Центробанка, приводит журнал Der Spiegel слова главы регулятора Эндрю Бейли. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:24
2022-05-17T18:24
2022-05-17T19:16
специальная военная операция на украине
экономика
великобритания
украина
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Жителям Британии следует готовиться к инфляционной спирали и не надеяться на помощь Центробанка, приводит журнал Der Spiegel слова главы регулятора Эндрю Бейли. По словам экономиста, подорожание топлива и продуктов питания подстегнет инфляцию в стране, которая уже достигла семи процентов, а по итогам апреля может увеличится до 9,1 процента. Помимо этого Банк Англии прогнозирует рост потребительских цен на 10,25 процента.Все это станет "большим шоком для заработных плат" и может ввергнуть миллионы британцев в нищету и долги, пояснил специалист.Отмечается, что за полгода регулятор поднимал ключевую ставку четыре раза, в результате чего этот показатель достиг рекордной отметки с 2009 года. Сам Бейли уверяет, что у Центробанка не было другого выхода, но при этом признает, что ЦБ не может контролировать инфляцию.Великобритания столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры в основном затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции. В Европе стали громче призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили о прекращении деятельности на территории России. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, великобритания, украина
18:24 17.05.2022 (обновлено: 19:16 17.05.2022)
"Извините за апокалипсис": британцев призвали готовиться к обнищанию
Глава британского Центробанка Бейли признал беспомощность перед обнищанием населения
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Жителям Британии следует готовиться к инфляционной спирали и не надеяться на помощь Центробанка, приводит журнал Der Spiegel
слова главы регулятора Эндрю Бейли.
По словам экономиста, подорожание топлива и продуктов питания подстегнет инфляцию в стране, которая уже достигла семи процентов, а по итогам апреля может увеличится до 9,1 процента. Помимо этого Банк Англии прогнозирует рост потребительских цен на 10,25 процента.
Все это станет "большим шоком для заработных плат" и может ввергнуть миллионы британцев в нищету и долги, пояснил специалист.
Отмечается, что за полгода регулятор поднимал ключевую ставку четыре раза, в результате чего этот показатель достиг рекордной отметки с 2009 года. Сам Бейли уверяет, что у Центробанка не было другого выхода, но при этом признает, что ЦБ не может контролировать инфляцию.
"Извините за апокалипсис, но это большая проблема", — подытожил Бейли.
Великобритания столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
. Ограничительные меры в основном затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции. В Европе стали громче призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили о прекращении деятельности на территории России. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.