https://ria.ru/20220517/angliya-1789097978.html

"Извините за апокалипсис": британцев призвали готовиться к обнищанию

"Извините за апокалипсис": британцев призвали готовиться к обнищанию - РИА Новости, 17.05.2022

"Извините за апокалипсис": британцев призвали готовиться к обнищанию

Жителям Британии следует готовиться к инфляционной спирали и не надеяться на помощь Центробанка, приводит журнал Der Spiegel слова главы регулятора Эндрю Бейли. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:24

2022-05-17T18:24

2022-05-17T19:16

специальная военная операция на украине

экономика

великобритания

украина

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Жителям Британии следует готовиться к инфляционной спирали и не надеяться на помощь Центробанка, приводит журнал Der Spiegel слова главы регулятора Эндрю Бейли. По словам экономиста, подорожание топлива и продуктов питания подстегнет инфляцию в стране, которая уже достигла семи процентов, а по итогам апреля может увеличится до 9,1 процента. Помимо этого Банк Англии прогнозирует рост потребительских цен на 10,25 процента.Все это станет "большим шоком для заработных плат" и может ввергнуть миллионы британцев в нищету и долги, пояснил специалист.Отмечается, что за полгода регулятор поднимал ключевую ставку четыре раза, в результате чего этот показатель достиг рекордной отметки с 2009 года. Сам Бейли уверяет, что у Центробанка не было другого выхода, но при этом признает, что ЦБ не может контролировать инфляцию.Великобритания столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры в основном затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции. В Европе стали громче призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили о прекращении деятельности на территории России. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220516/rabota-1788791298.html

https://ria.ru/20220516/toplivo-1788782274.html

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украина

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

экономика, великобритания, украина