Боливийский суд продлил арест экс-президента Аньес
Боливийский суд продлил арест экс-президента Жанин Аньес на три месяца
© AP Photo / Natacha PisarenkoЖанин Аньес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Жанин Аньес. Архивное фото
МЕХИКО, 17 мая - РИА Новости. Бывший президент Боливии Жанин Аньес (2019-2020) и министры её правительства, которые проходят по делу о госперевороте против руководившего страной Эво Моралеса, останутся в предварительном заключении еще на три месяца, сообщило боливийское информационное агентство ABI.
"Судья постановил продлить меру пресечения еще на три месяца, учитывая, что в производстве находятся следственные действия, такие как опрос свидетелей и другие, которые не могут быть раскрыты, чтобы не навредить следствию", - сказал адвокат Хорхе Нина, заявление которого опубликовало ABI.
В предварительном заключении помимо Аньес находятся сейчас бывшие министры энергетики и юстиции Родриго Гусман и Альваро Коимбра.
По словам адвоката, доводы защиты об отмене предварительного заключения вновь отклонены - по мнению суда, адвокатам не удалось опровергнуть наличие риска побега экс-президента и воспрепятствования следствию.
Аньес и ее бывшие министры Гусман и Коимбра находятся в предварительном заключении по делу о государственном перевороте с марта 2021 года. После событий ноября 2019 года, когда избранный президент Эво Моралес вынужден был покинуть страну, им инкриминируют заговор и терроризм.