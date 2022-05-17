Рейтинг@Mail.ru
Боливийский суд продлил арест экс-президента Аньес - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/anes-1788921451.html
Боливийский суд продлил арест экс-президента Аньес
Боливийский суд продлил арест экс-президента Аньес - РИА Новости, 17.05.2022
Боливийский суд продлил арест экс-президента Аньес
Бывший президент Боливии Жанин Аньес (2019-2020) и министры её правительства, которые проходят по делу о госперевороте против руководившего страной Эво... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T02:47
2022-05-17T02:47
в мире
боливия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156087/47/1560874729_0:0:3179:1789_1920x0_80_0_0_d62627a2215e4abb28a220b2e8ca6297.jpg
МЕХИКО, 17 мая - РИА Новости. Бывший президент Боливии Жанин Аньес (2019-2020) и министры её правительства, которые проходят по делу о госперевороте против руководившего страной Эво Моралеса, останутся в предварительном заключении еще на три месяца, сообщило боливийское информационное агентство ABI.В предварительном заключении помимо Аньес находятся сейчас бывшие министры энергетики и юстиции Родриго Гусман и Альваро Коимбра.По словам адвоката, доводы защиты об отмене предварительного заключения вновь отклонены - по мнению суда, адвокатам не удалось опровергнуть наличие риска побега экс-президента и воспрепятствования следствию.Аньес и ее бывшие министры Гусман и Коимбра находятся в предварительном заключении по делу о государственном перевороте с марта 2021 года. После событий ноября 2019 года, когда избранный президент Эво Моралес вынужден был покинуть страну, им инкриминируют заговор и терроризм.
https://ria.ru/20220517/mali-1788917723.html
боливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156087/47/1560874729_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_d11ccc72c2d06ef3ed5eb375d3043028.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, боливия
02:47 17.05.2022
 
Боливийский суд продлил арест экс-президента Аньес

Боливийский суд продлил арест экс-президента Жанин Аньес на три месяца

© AP Photo / Natacha PisarenkoЖанин Аньес
Жанин Аньес - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Жанин Аньес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 17 мая - РИА Новости. Бывший президент Боливии Жанин Аньес (2019-2020) и министры её правительства, которые проходят по делу о госперевороте против руководившего страной Эво Моралеса, останутся в предварительном заключении еще на три месяца, сообщило боливийское информационное агентство ABI.
"Судья постановил продлить меру пресечения еще на три месяца, учитывая, что в производстве находятся следственные действия, такие как опрос свидетелей и другие, которые не могут быть раскрыты, чтобы не навредить следствию", - сказал адвокат Хорхе Нина, заявление которого опубликовало ABI.
В предварительном заключении помимо Аньес находятся сейчас бывшие министры энергетики и юстиции Родриго Гусман и Альваро Коимбра.
По словам адвоката, доводы защиты об отмене предварительного заключения вновь отклонены - по мнению суда, адвокатам не удалось опровергнуть наличие риска побега экс-президента и воспрепятствования следствию.
Аньес и ее бывшие министры Гусман и Коимбра находятся в предварительном заключении по делу о государственном перевороте с марта 2021 года. После событий ноября 2019 года, когда избранный президент Эво Моралес вынужден был покинуть страну, им инкриминируют заговор и терроризм.
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
00:15
В Мали заявили о попытке группы военных совершить госпереворот
 
В миреБоливия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала