https://ria.ru/20220517/anes-1788921451.html

Боливийский суд продлил арест экс-президента Аньес

Боливийский суд продлил арест экс-президента Аньес - РИА Новости, 17.05.2022

Боливийский суд продлил арест экс-президента Аньес

Бывший президент Боливии Жанин Аньес (2019-2020) и министры её правительства, которые проходят по делу о госперевороте против руководившего страной Эво... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T02:47

2022-05-17T02:47

2022-05-17T02:47

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боливия

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МЕХИКО, 17 мая - РИА Новости. Бывший президент Боливии Жанин Аньес (2019-2020) и министры её правительства, которые проходят по делу о госперевороте против руководившего страной Эво Моралеса, останутся в предварительном заключении еще на три месяца, сообщило боливийское информационное агентство ABI.В предварительном заключении помимо Аньес находятся сейчас бывшие министры энергетики и юстиции Родриго Гусман и Альваро Коимбра.По словам адвоката, доводы защиты об отмене предварительного заключения вновь отклонены - по мнению суда, адвокатам не удалось опровергнуть наличие риска побега экс-президента и воспрепятствования следствию.Аньес и ее бывшие министры Гусман и Коимбра находятся в предварительном заключении по делу о государственном перевороте с марта 2021 года. После событий ноября 2019 года, когда избранный президент Эво Моралес вынужден был покинуть страну, им инкриминируют заговор и терроризм.

https://ria.ru/20220517/mali-1788917723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, боливия