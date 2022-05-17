https://ria.ru/20220517/aktsii-1788965457.html

Армянская оппозиция завершает акции протеста в Ереване

Армянская оппозиция завершает акции протеста в Ереване - РИА Новости, 17.05.2022

Армянская оппозиция завершает акции протеста в Ереване

Армянская оппозиция завершает проводимые с утра вторника акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил в... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:12

2022-05-17T11:12

2022-05-17T11:12

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ЕРЕВАН, 17 мая - РИА Новости. Армянская оппозиция завершает проводимые с утра вторника акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил в видеообращении в соцсетях вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян."Предлагаю завершить сегодня... акции неповиновения. Поставленные перед нами задачи сегодня выполнены. В 19.00 (18.00 мск) состоится наш митинг", - сказал Сагателян.По его словам, во вторник в полицейские отделения были доставлены сотни оппозиционеров, перекрывавших улицы столицы. "Полицейские отделения были переполнены", - сказал он.В полиции РИА Новости заявили о 286 задержанных во вторник.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что с 07.00 мск начнутся масштабные акции неповиновения, будут закрыты дороги, остановлено транспортное движение, "столица будет парализована". По его словам, в 18.00 мск во вторник на площади Франции пройдет очередной митинг.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской

https://ria.ru/20220516/odkb-1788814025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, ереван