https://ria.ru/20220517/aktsii-1788965457.html
Армянская оппозиция завершает акции протеста в Ереване
Армянская оппозиция завершает акции протеста в Ереване - РИА Новости, 17.05.2022
Армянская оппозиция завершает акции протеста в Ереване
Армянская оппозиция завершает проводимые с утра вторника акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил в... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:12
2022-05-17T11:12
2022-05-17T11:12
в мире
армения
ереван
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788940700_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ea1ce49a1d3ee43930364cf1085cdee2.jpg
ЕРЕВАН, 17 мая - РИА Новости. Армянская оппозиция завершает проводимые с утра вторника акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил в видеообращении в соцсетях вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян."Предлагаю завершить сегодня... акции неповиновения. Поставленные перед нами задачи сегодня выполнены. В 19.00 (18.00 мск) состоится наш митинг", - сказал Сагателян.По его словам, во вторник в полицейские отделения были доставлены сотни оппозиционеров, перекрывавших улицы столицы. "Полицейские отделения были переполнены", - сказал он.В полиции РИА Новости заявили о 286 задержанных во вторник.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что с 07.00 мск начнутся масштабные акции неповиновения, будут закрыты дороги, остановлено транспортное движение, "столица будет парализована". По его словам, в 18.00 мск во вторник на площади Франции пройдет очередной митинг.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской
https://ria.ru/20220516/odkb-1788814025.html
армения
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788940700_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_eec909a5334546887a7a6adebb271e7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван
Армянская оппозиция завершает акции протеста в Ереване
Армянская оппозиция завершает акции протеста в Ереване с требованием отставки Пашиняна
ЕРЕВАН, 17 мая - РИА Новости. Армянская оппозиция завершает проводимые с утра вторника акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил в видеообращении в соцсетях вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.
"Предлагаю завершить сегодня... акции неповиновения. Поставленные перед нами задачи сегодня выполнены. В 19.00 (18.00 мск) состоится наш митинг", - сказал Сагателян.
По его словам, во вторник в полицейские отделения были доставлены сотни оппозиционеров, перекрывавших улицы столицы. "Полицейские отделения были переполнены", - сказал он.
В полиции РИА Новости заявили о 286 задержанных во вторник.
Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что с 07.00 мск начнутся масштабные акции неповиновения, будут закрыты дороги, остановлено транспортное движение, "столица будет парализована". По его словам, в 18.00 мск во вторник на площади Франции
пройдет очередной митинг.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении
. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской