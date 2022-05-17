13:17 17.05.2022 (обновлено: 13:32 17.05.2022)
Песков отреагировал на идею конфисковывать российские активы
Пресс-секретарь Песков назвал возможную конфискацию активов ЦБ в пользу Киева воровством
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Решение использовать активы российских банков на Украине на нужды Киева было бы вопиющим, незаконным и требующим ответа, "это будет фактически прямое воровство", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава минфина ФРГ Кристиан Линднер ранее заявил в интервью газете Handelsblatt и ряду других изданий, что "политически открыт" идее конфискации зарубежных активов Центрального банка России, отметив, что этот вопрос обсуждается странами "Большой семерки" и Евросоюза.
"Нет, российской стороне и Кремлю об этом никто не говорил – это первое. Второе – подобное решение было бы незаконным, вопиющим, ну, и конечно, требующим соответствующего ответа", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Линдера и отвечая на вопрос, говорил ли об этом Кремлю кто-нибудь через дипломатические каналы и каково отношение к данной инициативе.
На уточняющий вопрос о том, каким мог бы быть ответ российской стороны, Песков заявил: "Ну, это будет продумано, но, безусловно, это потребует ответа"
"То есть это будет фактически прямое воровство", - добавил он
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее заявила, что с юридической точки зрения непросто передать Украине замороженные российские активы, к чему призвала украинская сторона. По словам министра, для такой меры есть ряд веских причин, но такой шаг должен соответствовать немецкому законодательству и решению Европейского суда.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент также заявлял, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.