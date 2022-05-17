https://ria.ru/20220517/aktivy-1789010050.html

Песков отреагировал на идею конфисковывать российские активы

Песков отреагировал на идею конфисковывать российские активы - РИА Новости, 17.05.2022

Песков отреагировал на идею конфисковывать российские активы

Решение использовать активы российских банков на Украине на нужды Киева было бы вопиющим, незаконным и требующим ответа, "это будет фактически прямое... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:17

2022-05-17T13:17

2022-05-17T13:32

кристиан линднер

анналена бербок

украина

россия

министерство финансов германии

германия

европейский суд

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Решение использовать активы российских банков на Украине на нужды Киева было бы вопиющим, незаконным и требующим ответа, "это будет фактически прямое воровство", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава минфина ФРГ Кристиан Линднер ранее заявил в интервью газете Handelsblatt и ряду других изданий, что "политически открыт" идее конфискации зарубежных активов Центрального банка России, отметив, что этот вопрос обсуждается странами "Большой семерки" и Евросоюза."Нет, российской стороне и Кремлю об этом никто не говорил – это первое. Второе – подобное решение было бы незаконным, вопиющим, ну, и конечно, требующим соответствующего ответа", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Линдера и отвечая на вопрос, говорил ли об этом Кремлю кто-нибудь через дипломатические каналы и каково отношение к данной инициативе.На уточняющий вопрос о том, каким мог бы быть ответ российской стороны, Песков заявил: "Ну, это будет продумано, но, безусловно, это потребует ответа""То есть это будет фактически прямое воровство", - добавил онМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее заявила, что с юридической точки зрения непросто передать Украине замороженные российские активы, к чему призвала украинская сторона. По словам министра, для такой меры есть ряд веских причин, но такой шаг должен соответствовать немецкому законодательству и решению Европейского суда.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент также заявлял, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220517/aktivy-1788971215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

кристиан линднер, анналена бербок, украина, россия, министерство финансов германии, германия, европейский суд, владимир путин, в мире, дмитрий песков