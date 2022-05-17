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FT: конфискация российских активов разрушит мировую систему политэкономии - РИА Новости, 17.05.2022
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FT: конфискация российских активов разрушит мировую систему политэкономии
FT: конфискация российских активов разрушит мировую систему политэкономии - РИА Новости, 17.05.2022
FT: конфискация российских активов разрушит мировую систему политэкономии
Конфискация российских активов разрушит международную систему политической экономии, создававшуюся в течение последних десятилетий, пишет газета Financial Times РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:28
2022-05-17T11:51
экономика
антон силуанов
россия
сша
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Конфискация российских активов разрушит международную систему политической экономии, создававшуюся в течение последних десятилетий, пишет газета Financial Times со ссылкой на научного сотрудника Лондонской школы экономики Саймона Хинрихсена.Как отмечает издание, решение заморозить российские активы вызвало обеспокоенность среди стран, находящихся в напряженных отношения с США и Европой."Прямой захват" активов будет рассматриваться как "переход политического Рубикона", — говорится в материале.После начала специальной военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов.Россия в качестве ответных мер запретила иностранным инвесторам выводить средства из ее финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идет о более чем 500 миллиардах долларов.
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экономика, антон силуанов, россия, сша, европа
11:28 17.05.2022 (обновлено: 11:51 17.05.2022)
 
FT: конфискация российских активов разрушит мировую систему политэкономии

FT: конфискация российских активов разрушит международную систему политической экономии

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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Конфискация российских активов разрушит международную систему политической экономии, создававшуюся в течение последних десятилетий, пишет газета Financial Times со ссылкой на научного сотрудника Лондонской школы экономики Саймона Хинрихсена.
"По сути, это было бы действием, которое покончит с международной системой политической экономии", — пояснил эксперт.
Как отмечает издание, решение заморозить российские активы вызвало обеспокоенность среди стран, находящихся в напряженных отношения с США и Европой.
"Прямой захват" активов будет рассматриваться как "переход политического Рубикона", — говорится в материале.
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После начала специальной военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов.
Россия в качестве ответных мер запретила иностранным инвесторам выводить средства из ее финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идет о более чем 500 миллиардах долларов.
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ЭкономикаАнтон СилуановРоссияСШАЕвропа
 
 
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