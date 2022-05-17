https://ria.ru/20220517/aktivy-1788971215.html

FT: конфискация российских активов разрушит мировую систему политэкономии

FT: конфискация российских активов разрушит мировую систему политэкономии - РИА Новости, 17.05.2022

FT: конфискация российских активов разрушит мировую систему политэкономии

Конфискация российских активов разрушит международную систему политической экономии, создававшуюся в течение последних десятилетий, пишет газета Financial Times РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:28

2022-05-17T11:28

2022-05-17T11:51

экономика

антон силуанов

россия

сша

европа

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Конфискация российских активов разрушит международную систему политической экономии, создававшуюся в течение последних десятилетий, пишет газета Financial Times со ссылкой на научного сотрудника Лондонской школы экономики Саймона Хинрихсена.Как отмечает издание, решение заморозить российские активы вызвало обеспокоенность среди стран, находящихся в напряженных отношения с США и Европой."Прямой захват" активов будет рассматриваться как "переход политического Рубикона", — говорится в материале.После начала специальной военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов.Россия в качестве ответных мер запретила иностранным инвесторам выводить средства из ее финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идет о более чем 500 миллиардах долларов.

https://ria.ru/20220517/aktivy-1788950497.html

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россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, антон силуанов, россия, сша, европа