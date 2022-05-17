https://ria.ru/20220517/aktivy-1788950497.html

СМИ: почти 40 российских фирм борются за размораживание активов в Польше

СМИ: почти 40 российских фирм борются за размораживание активов в Польше - РИА Новости, 17.05.2022

СМИ: почти 40 российских фирм борются за размораживание активов в Польше

Почти 40 российских фирм борются за размораживание своих активов в Польше, сообщает газета Rzeczpospolita. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:30

2022-05-17T10:30

2022-05-17T10:30

владимир путин

польша

россия

украина

новатэк

газпром

в мире

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ВАРШАВА, 17 мая – РИА Новости. Почти 40 российских фирм борются за размораживание своих активов в Польше, сообщает газета Rzeczpospolita.Главе Государственной налоговой администрации (KAS) поступило 55 заявлений от действующих в Польше российских компаний, касающихся размораживания замороженных ранее финансовых средств и активов. Их внесли 37 субъектов из санкционного списка главы МВДВ конце апреля Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых "Газпром", "Новатэк", "Акрон". Данный список ведет министерство внутренних дел и администрации, он пополняется решением главы ведомства."Мы не можем ни отправить товар, который был куплен у нас и оплачен до санкций, ни вернуть деньги сотням клиентов. Пострадали и сотрудники", - говорит представитель одной из крупных компаний, попавших под санкции.Rzeczpospolita отмечает, что компаниям, попавшим под санкции, не только заморожены счета, но также все поставщики услуг немедленно разорвали с ними договора. Это касается, в частности, почты, лизинга автомобилей, интернет-провайдеров, медицинских страховок.В KAS заявили, что "каждое такое дело будет рассматриваться индивидуально. В тех случаях, когда заморозка средств имеет влияние на выплату заработной платы работникам или оказание медицинских услуг, финансируемых этим субъектом, средства могут подлежать разморозке на условиях, установленных законом".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине.

https://ria.ru/20220517/aktivy-1788939325.html

https://ria.ru/20220513/aktivy-1788357026.html

https://ria.ru/20220429/ssha-1786138494.html

польша

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, польша, россия, украина, новатэк, газпром, в мире