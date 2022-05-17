https://ria.ru/20220517/aksenov-1789086165.html

Аксенов предложил освобожденным областям Украины помощь Крыма

Аксенов предложил освобожденным областям Украины помощь Крыма - РИА Новости, 17.05.2022

Аксенов предложил освобожденным областям Украины помощь Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что побывал в Херсоне и предложил жителям и предпринимателям Херсонской и Запорожской областей партнерскую помощь Крыма. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:42

2022-05-17T17:42

2022-05-17T17:42

специальная военная операция на украине

андрей турчак

владимир сальдо

запорожская область

херсонская область

украина

единая россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что побывал в Херсоне и предложил жителям и предпринимателям Херсонской и Запорожской областей партнерскую помощь Крыма."Сегодня, спустя долгие годы, побывал в освобожденном Херсоне. Крым – это регион-партнер для освобожденных территорий. Мы всегда поддерживали и строили отношения на принципах уважения друг к другу, но история и объективные факторы нас разделили. Крымчане готовы помочь жителям Херсонской и Запорожской области интегрироваться и преодолеть все трудности, которые возникнут", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.Он отметил, что Крым - это регион-партнер, и предложил жителям и предпринимателям регионов обращаться через соцсети к нему.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.

https://ria.ru/20220517/kherson-1789082855.html

https://ria.ru/20220514/zadachi-1788466122.html

запорожская область

херсонская область

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей турчак, владимир сальдо, запорожская область, херсонская область , украина, единая россия, республика крым, сергей аксенов (политик), общество