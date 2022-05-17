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Аксенов предложил освобожденным областям Украины помощь Крыма - РИА Новости, 17.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/aksenov-1789086165.html
Аксенов предложил освобожденным областям Украины помощь Крыма
Аксенов предложил освобожденным областям Украины помощь Крыма - РИА Новости, 17.05.2022
Аксенов предложил освобожденным областям Украины помощь Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что побывал в Херсоне и предложил жителям и предпринимателям Херсонской и Запорожской областей партнерскую помощь Крыма. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:42
2022-05-17T17:42
специальная военная операция на украине
андрей турчак
владимир сальдо
запорожская область
херсонская область
украина
единая россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что побывал в Херсоне и предложил жителям и предпринимателям Херсонской и Запорожской областей партнерскую помощь Крыма."Сегодня, спустя долгие годы, побывал в освобожденном Херсоне. Крым – это регион-партнер для освобожденных территорий. Мы всегда поддерживали и строили отношения на принципах уважения друг к другу, но история и объективные факторы нас разделили. Крымчане готовы помочь жителям Херсонской и Запорожской области интегрироваться и преодолеть все трудности, которые возникнут", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.Он отметил, что Крым - это регион-партнер, и предложил жителям и предпринимателям регионов обращаться через соцсети к нему.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
https://ria.ru/20220517/kherson-1789082855.html
https://ria.ru/20220514/zadachi-1788466122.html
запорожская область
херсонская область
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андрей турчак, владимир сальдо, запорожская область, херсонская область , украина, единая россия, республика крым, сергей аксенов (политик), общество
17:42 17.05.2022
 
Аксенов предложил освобожденным областям Украины помощь Крыма

Глава Крыма Аксенов побывал в Херсоне и предложил освобожденным областям помощь

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что побывал в Херсоне и предложил жителям и предпринимателям Херсонской и Запорожской областей партнерскую помощь Крыма.
"Сегодня, спустя долгие годы, побывал в освобожденном Херсоне. Крым – это регион-партнер для освобожденных территорий. Мы всегда поддерживали и строили отношения на принципах уважения друг к другу, но история и объективные факторы нас разделили. Крымчане готовы помочь жителям Херсонской и Запорожской области интегрироваться и преодолеть все трудности, которые возникнут", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что Крым - это регион-партнер, и предложил жителям и предпринимателям регионов обращаться через соцсети к нему.
"Крымчане готовы помочь жителям Херсонской и Запорожской областей интегрироваться и компенсировать те неудобства, тот дискомфорт, который был нанесен жителям Херсонской и Запорожской областей. Это, поверьте, даст свои плоды и результаты", - добавил Аксенов.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей ТурчакВладимир СальдоЗапорожская областьХерсонская областьУкраинаЕдиная РоссияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Общество
 
 
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