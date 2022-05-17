Аксенов предложил освобожденным областям Украины помощь Крыма
Глава Крыма Аксенов побывал в Херсоне и предложил освобожденным областям помощь
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что побывал в Херсоне и предложил жителям и предпринимателям Херсонской и Запорожской областей партнерскую помощь Крыма.
"Сегодня, спустя долгие годы, побывал в освобожденном Херсоне. Крым – это регион-партнер для освобожденных территорий. Мы всегда поддерживали и строили отношения на принципах уважения друг к другу, но история и объективные факторы нас разделили. Крымчане готовы помочь жителям Херсонской и Запорожской области интегрироваться и преодолеть все трудности, которые возникнут", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Крым - это регион-партнер, и предложил жителям и предпринимателям регионов обращаться через соцсети к нему.
"Крымчане готовы помочь жителям Херсонской и Запорожской областей интегрироваться и компенсировать те неудобства, тот дискомфорт, который был нанесен жителям Херсонской и Запорожской областей. Это, поверьте, даст свои плоды и результаты", - добавил Аксенов.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.