https://ria.ru/20220517/afganistan-1789114286.html
Посольство и консульства Афганистана прекратили работу в США
Посольство и консульства Афганистана прекратили работу в США - РИА Новости, 17.05.2022
Посольство и консульства Афганистана прекратили работу в США
Госдепартамент заявил, что посольство и консульства Афганистана 16 марта прекратили дипломатическую и консульскую деятельность в США, в связи с чем... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:28
2022-05-17T19:28
2022-05-17T19:46
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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Госдепартамент заявил, что посольство и консульства Афганистана 16 марта прекратили дипломатическую и консульскую деятельность в США, в связи с чем диппредставительства были опечатаны до дальнейшего уведомления.Согласно обнародованному во вторник распоряжению ведомства, с полудня 16 марта "посольство Афганистана и консульские учреждения в штатах Калифорния и Нью-Йорк официально прекратили свою дипломатическую и консульскую деятельность в США".В этих обстоятельствах, как отмечается, госдеп США, начиная с 16 мая, взял на себя "исключительную ответственность за безопасность и обслуживание дипломатических миссий и запрещает кому-либо входить на их территорию без специального разрешения до дальнейшего уведомления".После объявленного в 2021 году решения США вывести из Афганистана свои силы движение "Талибан"* развернуло масштабное наступление. В середине августа 2021 года талибы взяли Кабул, а в сентябре огласили состав нового правительства, которое пока не признала ни одна страна, включая США.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220510/terrorizm-1787781970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, сша, государственный департамент сша, талибан, оон, калифорния
19:28 17.05.2022 (обновлено: 19:46 17.05.2022)
Посольство и консульства Афганистана прекратили работу в США
Госдеп: 16 марта посольство и консульства Афганистана прекратили работу в США