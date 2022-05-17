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Посольство и консульства Афганистана прекратили работу в США - РИА Новости, 17.05.2022
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Посольство и консульства Афганистана прекратили работу в США
Посольство и консульства Афганистана прекратили работу в США - РИА Новости, 17.05.2022
Посольство и консульства Афганистана прекратили работу в США
Госдепартамент заявил, что посольство и консульства Афганистана 16 марта прекратили дипломатическую и консульскую деятельность в США, в связи с чем... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:28
2022-05-17T19:46
в мире
афганистан
сша
государственный департамент сша
талибан
оон
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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Госдепартамент заявил, что посольство и консульства Афганистана 16 марта прекратили дипломатическую и консульскую деятельность в США, в связи с чем диппредставительства были опечатаны до дальнейшего уведомления.Согласно обнародованному во вторник распоряжению ведомства, с полудня 16 марта "посольство Афганистана и консульские учреждения в штатах Калифорния и Нью-Йорк официально прекратили свою дипломатическую и консульскую деятельность в США".В этих обстоятельствах, как отмечается, госдеп США, начиная с 16 мая, взял на себя "исключительную ответственность за безопасность и обслуживание дипломатических миссий и запрещает кому-либо входить на их территорию без специального разрешения до дальнейшего уведомления".После объявленного в 2021 году решения США вывести из Афганистана свои силы движение "Талибан"* развернуло масштабное наступление. В середине августа 2021 года талибы взяли Кабул, а в сентябре огласили состав нового правительства, которое пока не признала ни одна страна, включая США.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, афганистан, сша, государственный департамент сша, талибан, оон, калифорния
19:28 17.05.2022 (обновлено: 19:46 17.05.2022)
 
Посольство и консульства Афганистана прекратили работу в США

Госдеп: 16 марта посольство и консульства Афганистана прекратили работу в США

© РИА Новости / Андрей Грешновгород Кабул
город Кабул - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Андрей Грешнов
город Кабул. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Госдепартамент заявил, что посольство и консульства Афганистана 16 марта прекратили дипломатическую и консульскую деятельность в США, в связи с чем диппредставительства были опечатаны до дальнейшего уведомления.
Согласно обнародованному во вторник распоряжению ведомства, с полудня 16 марта "посольство Афганистана и консульские учреждения в штатах Калифорния и Нью-Йорк официально прекратили свою дипломатическую и консульскую деятельность в США".
В этих обстоятельствах, как отмечается, госдеп США, начиная с 16 мая, взял на себя "исключительную ответственность за безопасность и обслуживание дипломатических миссий и запрещает кому-либо входить на их территорию без специального разрешения до дальнейшего уведомления".
После объявленного в 2021 году решения США вывести из Афганистана свои силы движение "Талибан"* развернуло масштабное наступление. В середине августа 2021 года талибы взяли Кабул, а в сентябре огласили состав нового правительства, которое пока не признала ни одна страна, включая США.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреАфганистанСШАГосударственный департамент СШАТалибанООНКалифорния
 
 
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