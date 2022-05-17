https://ria.ru/20220517/afganistan-1789114286.html

Посольство и консульства Афганистана прекратили работу в США

Посольство и консульства Афганистана прекратили работу в США - РИА Новости, 17.05.2022

Посольство и консульства Афганистана прекратили работу в США

Госдепартамент заявил, что посольство и консульства Афганистана 16 марта прекратили дипломатическую и консульскую деятельность в США, в связи с чем... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T19:28

2022-05-17T19:28

2022-05-17T19:46

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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Госдепартамент заявил, что посольство и консульства Афганистана 16 марта прекратили дипломатическую и консульскую деятельность в США, в связи с чем диппредставительства были опечатаны до дальнейшего уведомления.Согласно обнародованному во вторник распоряжению ведомства, с полудня 16 марта "посольство Афганистана и консульские учреждения в штатах Калифорния и Нью-Йорк официально прекратили свою дипломатическую и консульскую деятельность в США".В этих обстоятельствах, как отмечается, госдеп США, начиная с 16 мая, взял на себя "исключительную ответственность за безопасность и обслуживание дипломатических миссий и запрещает кому-либо входить на их территорию без специального разрешения до дальнейшего уведомления".После объявленного в 2021 году решения США вывести из Афганистана свои силы движение "Талибан"* развернуло масштабное наступление. В середине августа 2021 года талибы взяли Кабул, а в сентябре огласили состав нового правительства, которое пока не признала ни одна страна, включая США.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220510/terrorizm-1787781970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, сша, государственный департамент сша, талибан, оон, калифорния