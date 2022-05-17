https://ria.ru/20220517/afganistan-1788928706.html

Талибы распустили ряд органов в Афганистане, в том числе парламент

Талибы распустили ряд органов в Афганистане, в том числе парламент - РИА Новости, 17.05.2022

Талибы распустили ряд органов в Афганистане, в том числе парламент

Правительство талибов в Афганистане распустило ряд ведомств, в том числе выполняющую функции парламента национальную ассамблею, высший совет по национальному... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T07:32

2022-05-17T07:32

2022-05-17T07:32

в мире

афганистан

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КАБУЛ, 17 мая - РИА Новости. Правительство талибов в Афганистане распустило ряд ведомств, в том числе выполняющую функции парламента национальную ассамблею, высший совет по национальному примирению и совет по национальной безопасности, заявил заместитель премьер-министра во временном правительстве Афганистана.По информации местного агентства Khaama Press, такое решение было принято по указу лидера движения "Талибан"* Хайбатуллы Ахундзады, документ также подписан и.о. главы правительства Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом. Среди упраздняемых ведомств также указывается комиссия по контролю за соблюдением конституции и секретариаты палат парламента.Как отмечает агентство, правительство талибов в то же время постановило в течение двух недель обеспечить защиту деятельности секретариатов палат парламента в новом формате.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220513/afganistan-1788251836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, афганистан