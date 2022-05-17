https://ria.ru/20220517/afganistan-1788928706.html
Талибы распустили ряд органов в Афганистане, в том числе парламент
Талибы распустили ряд органов в Афганистане, в том числе парламент - РИА Новости, 17.05.2022
Талибы распустили ряд органов в Афганистане, в том числе парламент
Правительство талибов в Афганистане распустило ряд ведомств, в том числе выполняющую функции парламента национальную ассамблею, высший совет по национальному... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T07:32
2022-05-17T07:32
2022-05-17T07:32
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КАБУЛ, 17 мая - РИА Новости. Правительство талибов в Афганистане распустило ряд ведомств, в том числе выполняющую функции парламента национальную ассамблею, высший совет по национальному примирению и совет по национальной безопасности, заявил заместитель премьер-министра во временном правительстве Афганистана.По информации местного агентства Khaama Press, такое решение было принято по указу лидера движения "Талибан"* Хайбатуллы Ахундзады, документ также подписан и.о. главы правительства Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом. Среди упраздняемых ведомств также указывается комиссия по контролю за соблюдением конституции и секретариаты палат парламента.Как отмечает агентство, правительство талибов в то же время постановило в течение двух недель обеспечить защиту деятельности секретариатов палат парламента в новом формате.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220513/afganistan-1788251836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан
Талибы распустили ряд органов в Афганистане, в том числе парламент
Талибы распустили ряд ведомств в Афганистане, в том числе национальную ассамблею
КАБУЛ, 17 мая - РИА Новости. Правительство талибов в Афганистане распустило ряд ведомств, в том числе выполняющую функции парламента национальную ассамблею, высший совет по национальному примирению и совет по национальной безопасности, заявил заместитель премьер-министра во временном правительстве Афганистана.
По информации местного агентства Khaama Press, такое решение было принято по указу лидера движения "Талибан"* Хайбатуллы Ахундзады, документ также подписан и.о. главы правительства Афганистана
Мохаммадом Хасаном Ахундом. Среди упраздняемых ведомств также указывается комиссия по контролю за соблюдением конституции и секретариаты палат парламента.
Как отмечает агентство, правительство талибов в то же время постановило в течение двух недель обеспечить защиту деятельности секретариатов палат парламента в новом формате.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул
и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность