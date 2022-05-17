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В Красноярском крае восьмилетняя девочка выпала из окна, пока ее отец спал - РИА Новости, 17.05.2022
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В Красноярском крае восьмилетняя девочка выпала из окна, пока ее отец спал
В Красноярском крае восьмилетняя девочка выпала из окна, пока ее отец спал - РИА Новости, 17.05.2022
В Красноярском крае восьмилетняя девочка выпала из окна, пока ее отец спал
Восьмилетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже дома в Ачинске Красноярского края, когда ее отец уснул, ребенок в больнице, сообщает краевой главк... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T07:47
2022-05-17T07:47
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 17 мая - РИА Новости. Восьмилетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже дома в Ачинске Красноярского края, когда ее отец уснул, ребенок в больнице, сообщает краевой главк ГУМВД.По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник."Установлено, что в квартире, где проживает ребенок, идет ремонт, и отец, устав от проведения работ, уснул. Предположительно, в это время девочка, смотрев в окно, не удержалась и упала с высоты. Семья на учете в органах внутренних дел не состоит, по месту жительства характеризуется положительно", - говорится в сообщении.В пресс-службе сообщили, что девочка с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220515/razdetyy-rebenok-1788673143.html
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происшествия, красноярский край
07:47 17.05.2022
 
В Красноярском крае восьмилетняя девочка выпала из окна, пока ее отец спал

В Ачинске восьмилетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже, пока ее отец спал

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 17 мая - РИА Новости. Восьмилетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже дома в Ачинске Красноярского края, когда ее отец уснул, ребенок в больнице, сообщает краевой главк ГУМВД.
По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник.
"Установлено, что в квартире, где проживает ребенок, идет ремонт, и отец, устав от проведения работ, уснул. Предположительно, в это время девочка, смотрев в окно, не удержалась и упала с высоты. Семья на учете в органах внутренних дел не состоит, по месту жительства характеризуется положительно", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что девочка с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу.
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