https://ria.ru/20220517/achinsk-1788929654.html

В Красноярском крае восьмилетняя девочка выпала из окна, пока ее отец спал

В Красноярском крае восьмилетняя девочка выпала из окна, пока ее отец спал - РИА Новости, 17.05.2022

В Красноярском крае восьмилетняя девочка выпала из окна, пока ее отец спал

Восьмилетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже дома в Ачинске Красноярского края, когда ее отец уснул, ребенок в больнице, сообщает краевой главк... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T07:47

2022-05-17T07:47

2022-05-17T07:47

происшествия

красноярский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg

КРАСНОЯРСК, 17 мая - РИА Новости. Восьмилетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже дома в Ачинске Красноярского края, когда ее отец уснул, ребенок в больнице, сообщает краевой главк ГУМВД.По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник."Установлено, что в квартире, где проживает ребенок, идет ремонт, и отец, устав от проведения работ, уснул. Предположительно, в это время девочка, смотрев в окно, не удержалась и упала с высоты. Семья на учете в органах внутренних дел не состоит, по месту жительства характеризуется положительно", - говорится в сообщении.В пресс-службе сообщили, что девочка с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/razdetyy-rebenok-1788673143.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, красноярский край