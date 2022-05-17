https://ria.ru/20220517/aborty-1789055285.html

Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках

Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках - РИА Новости, 17.05.2022

Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках

Запрет абортов в частных клиниках и по ОМС мог бы стать частью мер по защите права ребенка на жизнь, следует из выступления патриарха Московского и всея Руси... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:44

2022-05-17T15:44

2022-05-17T17:04

русская православная церковь

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

аборты

религия

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Запрет абортов в частных клиниках и по ОМС мог бы стать частью мер по защите права ребенка на жизнь, следует из выступления патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Совете Федерации РФ."В последнее время государство обращает серьезное внимание на профилактику абортов. Здесь необходим комплекс мер, ограничительных и также поддерживающих материнство и поощряющих рождаемость. Представляется важным предложения законодателей, в частности, прекращение совершения абортов в частных клинках, благодаря чему точнее станут статические данные, исчезнет стимул гнаться за прибылью за счет уничтожения детских жизней", - сказал патриарх Кирилл."Существующие нормы, как представляется, могут быть отредактированы, чтобы жизнь будущего члена общества защищалась законом с момента зарождения. Удивительно, право наследования защищается, а право ребенка на жизнь не защищается", - добавил патриарх.По его словам, Церковь неизменно свидетельствует о важности и ценности жизни, данной человеку Создателем. "Призываю законодателей смелее подходить к вопросу защиты жизни, не обращая внимание на мнение, пугающее нас якобы ростом нелегальных операций. Любые нелегальные действия должны получать достойный ответ. Надеюсь, что наши правоохранительные органы позаботятся о том, чтобы вопросы здравоохранения оставались в исключительном ведении профессионального медицинского сообщества, а не коммерсантов", - подчеркнул патриарх Кирилл.Также, по его словам, проблемой для российского общества остаются аборты по ОМС. "Позиционирование аборта как бесплатной медицинской услуги, финансируемой из государственного бюджета, то есть из налоговых отчислений граждан, остается большой моральной проблемой нашего общества, терпящего не только духовный урон, но и переживающего демографический кризис", - заключил предстоятель Русской православной церкви.

https://radiosputnik.ria.ru/20220508/1787519097.html

https://ria.ru/20220517/tserkov-1789026067.html

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русская православная церковь, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), аборты