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В приграничных районах Белгородской области отменили последние звонки - РИА Новости, 16.05.2022
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В приграничных районах Белгородской области отменили последние звонки
В приграничных районах Белгородской области отменили последние звонки - РИА Новости, 16.05.2022
В приграничных районах Белгородской области отменили последние звонки
Последние звонки отменили в школах приграничных муниципалитетов Белгородской области, где продолжает действовать желтый уровень террористической опасности,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:59
2022-05-16T13:16
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
образование - общество
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Последние звонки отменили в школах приграничных муниципалитетов Белгородской области, где продолжает действовать желтый уровень террористической опасности, сообщила пресс-служба губернатора региона.О введении в Белгородской области желтого уровня террористической опасности, второго по установленной шкале из трех существующих, было объявлено 11 апреля, затем он был продлен до 25 мая."Из-за этого (желтого уровня террористической опасности - ред.) последние звонки не состоятся в 9 приграничных муниципалитетах Белгородской области: Краснояружском, Борисовском, Белгородском, Волоконовском, Вейделевском и Ровеньском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах", - цитируются в сообщении слова министра образования региона Андрея Милёхина.
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происшествия, белгородская область, образование - общество, ситуация в днр и лнр
12:59 16.05.2022 (обновлено: 13:16 16.05.2022)
 
В приграничных районах Белгородской области отменили последние звонки

В школах приграничных районов Белгородской области отменили последние звонки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЦветы на последнем звонке
Цветы на последнем звонке - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Последние звонки отменили в школах приграничных муниципалитетов Белгородской области, где продолжает действовать желтый уровень террористической опасности, сообщила пресс-служба губернатора региона.
О введении в Белгородской области желтого уровня террористической опасности, второго по установленной шкале из трех существующих, было объявлено 11 апреля, затем он был продлен до 25 мая.
"Из-за этого (желтого уровня террористической опасности - ред.) последние звонки не состоятся в 9 приграничных муниципалитетах Белгородской области: Краснояружском, Борисовском, Белгородском, Волоконовском, Вейделевском и Ровеньском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах", - цитируются в сообщении слова министра образования региона Андрея Милёхина.
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