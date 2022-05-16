https://ria.ru/20220516/zvonok-1788779918.html

В приграничных районах Белгородской области отменили последние звонки

В приграничных районах Белгородской области отменили последние звонки - РИА Новости, 16.05.2022

В приграничных районах Белгородской области отменили последние звонки

Последние звонки отменили в школах приграничных муниципалитетов Белгородской области, где продолжает действовать желтый уровень террористической опасности,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T12:59

2022-05-16T12:59

2022-05-16T13:16

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

образование - общество

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733471335_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d84059a6305bb557be9bdbfb0bb9143.jpg

БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Последние звонки отменили в школах приграничных муниципалитетов Белгородской области, где продолжает действовать желтый уровень террористической опасности, сообщила пресс-служба губернатора региона.О введении в Белгородской области желтого уровня террористической опасности, второго по установленной шкале из трех существующих, было объявлено 11 апреля, затем он был продлен до 25 мая."Из-за этого (желтого уровня террористической опасности - ред.) последние звонки не состоятся в 9 приграничных муниципалитетах Белгородской области: Краснояружском, Борисовском, Белгородском, Волоконовском, Вейделевском и Ровеньском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах", - цитируются в сообщении слова министра образования региона Андрея Милёхина.

https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, белгородская область, образование - общество, ситуация в днр и лнр