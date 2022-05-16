https://ria.ru/20220516/zvonok-1788779918.html
В приграничных районах Белгородской области отменили последние звонки
В приграничных районах Белгородской области отменили последние звонки - РИА Новости, 16.05.2022
В приграничных районах Белгородской области отменили последние звонки
Последние звонки отменили в школах приграничных муниципалитетов Белгородской области, где продолжает действовать желтый уровень террористической опасности,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:59
2022-05-16T12:59
2022-05-16T13:16
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белгородская область
образование - общество
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Последние звонки отменили в школах приграничных муниципалитетов Белгородской области, где продолжает действовать желтый уровень террористической опасности, сообщила пресс-служба губернатора региона.О введении в Белгородской области желтого уровня террористической опасности, второго по установленной шкале из трех существующих, было объявлено 11 апреля, затем он был продлен до 25 мая."Из-за этого (желтого уровня террористической опасности - ред.) последние звонки не состоятся в 9 приграничных муниципалитетах Белгородской области: Краснояружском, Борисовском, Белгородском, Волоконовском, Вейделевском и Ровеньском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах", - цитируются в сообщении слова министра образования региона Андрея Милёхина.
https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, образование - общество, ситуация в днр и лнр
12:59 16.05.2022 (обновлено: 13:16 16.05.2022)
В приграничных районах Белгородской области отменили последние звонки
В школах приграничных районов Белгородской области отменили последние звонки