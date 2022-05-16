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Российские журналисты попали под обстрел в освобожденной Новозвановке
Российские журналисты попали под обстрел в освобожденной Новозвановке - РИА Новости, 16.05.2022
Российские журналисты попали под обстрел в освобожденной Новозвановке
Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко, оператор пресс-службы оборонного ведомства и группа российских... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T22:24
2022-05-16T22:24
2022-05-16T22:35
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
иван филипоненко
донбасс
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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко, оператор пресс-службы оборонного ведомства и группа российских журналистов попали под обстрел во время работы в населенном пункте Новозвановка в Донбассе.Ранее Филипоненко заявил об освобождении населенного пункта Новозвановка к югу от Попасной."Во время работы в населенном пункте Новозвановка съемочная группа пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР, корреспондент ВГТРК Николай Долгачев и корреспондент МИЦ "Известия" Алексей Полторанин попали под минометный огонь украинских силовиков. К счастью никто не пострадал", - рассказал Филипоненко РИА Новости.Он уточнил, что один из осколков застрял в бронежилете сопровождавшего съемочные группы бойца.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, иван филипоненко, донбасс, в мире
22:24 16.05.2022 (обновлено: 22:35 16.05.2022)
Российские журналисты попали под обстрел в освобожденной Новозвановке
Российские журналисты попали под обстрел в освобожденной Новозвановке, никто не пострадал
ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко, оператор пресс-службы оборонного ведомства и группа российских журналистов попали под обстрел во время работы в населенном пункте Новозвановка в Донбассе.
Ранее Филипоненко
заявил об освобождении населенного пункта Новозвановка к югу от Попасной.
"Во время работы в населенном пункте Новозвановка съемочная группа пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР, корреспондент ВГТРК Николай Долгачев и корреспондент МИЦ "Известия" Алексей Полторанин попали под минометный огонь украинских силовиков. К счастью никто не пострадал", - рассказал Филипоненко РИА Новости.
Он уточнил, что один из осколков застрял в бронежилете сопровождавшего съемочные группы бойца.