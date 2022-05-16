https://ria.ru/20220516/zhurnalisty-1788911326.html

Российские журналисты попали под обстрел в освобожденной Новозвановке

Российские журналисты попали под обстрел в освобожденной Новозвановке - РИА Новости, 16.05.2022

Российские журналисты попали под обстрел в освобожденной Новозвановке

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко, оператор пресс-службы оборонного ведомства и группа российских... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T22:24

2022-05-16T22:24

2022-05-16T22:35

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

иван филипоненко

донбасс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788905014_0:0:3449:1940_1920x0_80_0_0_30f79cb64fac3f62da1491313dd5b2ec.jpg

ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко, оператор пресс-службы оборонного ведомства и группа российских журналистов попали под обстрел во время работы в населенном пункте Новозвановка в Донбассе.Ранее Филипоненко заявил об освобождении населенного пункта Новозвановка к югу от Попасной."Во время работы в населенном пункте Новозвановка съемочная группа пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР, корреспондент ВГТРК Николай Долгачев и корреспондент МИЦ "Известия" Алексей Полторанин попали под минометный огонь украинских силовиков. К счастью никто не пострадал", - рассказал Филипоненко РИА Новости.Он уточнил, что один из осколков застрял в бронежилете сопровождавшего съемочные группы бойца.

россия

луганская народная республика

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, иван филипоненко, донбасс, в мире