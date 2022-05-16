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Три человека стали жертвами двух взрывов в столичной провинции Сирии

Три человека стали жертвами двух взрывов в столичной провинции Сирии - РИА Новости, 16.05.2022

Три человека стали жертвами двух взрывов в столичной провинции Сирии

Три человека погибли в результате двух взрывов в столичной провинции Дамаск в Сирии, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:49

2022-05-16T15:49

2022-05-16T15:49

в мире

сирия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Три человека погибли в результате двух взрывов в столичной провинции Дамаск в Сирии, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источник в полиции.Согласно источнику, два взрывных устройства сработали в деревне Ад-Дерхабийя. Сообщается, что первое было заложено террористами в автомобиле и взорвалось в понедельник утром, второе – через некоторое время после первого. Жертвами двух взрывов стали три человека.Источник добавил, что в результате взрывов также был нанесен материальный ущерб автомобилям.

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/aviaudar-1788604802.html

сирия

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, сирия