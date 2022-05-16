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Три человека стали жертвами двух взрывов в столичной провинции Сирии - РИА Новости, 16.05.2022
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Три человека стали жертвами двух взрывов в столичной провинции Сирии
Три человека стали жертвами двух взрывов в столичной провинции Сирии - РИА Новости, 16.05.2022
Три человека стали жертвами двух взрывов в столичной провинции Сирии
Три человека погибли в результате двух взрывов в столичной провинции Дамаск в Сирии, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:49
2022-05-16T15:49
в мире
сирия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Три человека погибли в результате двух взрывов в столичной провинции Дамаск в Сирии, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источник в полиции.Согласно источнику, два взрывных устройства сработали в деревне Ад-Дерхабийя. Сообщается, что первое было заложено террористами в автомобиле и взорвалось в понедельник утром, второе – через некоторое время после первого. Жертвами двух взрывов стали три человека.Источник добавил, что в результате взрывов также был нанесен материальный ущерб автомобилям.
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в мире, сирия
15:49 16.05.2022
 
Три человека стали жертвами двух взрывов в столичной провинции Сирии

Три человека погибли в результате двух взрывов в столичной провинции Дамаск в Сирии

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВид на Дамаск
Вид на Дамаск - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Вид на Дамаск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Три человека погибли в результате двух взрывов в столичной провинции Дамаск в Сирии, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источник в полиции.
Согласно источнику, два взрывных устройства сработали в деревне Ад-Дерхабийя. Сообщается, что первое было заложено террористами в автомобиле и взорвалось в понедельник утром, второе – через некоторое время после первого. Жертвами двух взрывов стали три человека.
Источник добавил, что в результате взрывов также был нанесен материальный ущерб автомобилям.
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