https://ria.ru/20220516/zhertvy-1788830235.html
Три человека стали жертвами двух взрывов в столичной провинции Сирии
Три человека стали жертвами двух взрывов в столичной провинции Сирии - РИА Новости, 16.05.2022
Три человека стали жертвами двух взрывов в столичной провинции Сирии
Три человека погибли в результате двух взрывов в столичной провинции Дамаск в Сирии, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:49
2022-05-16T15:49
2022-05-16T15:49
в мире
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710303_0:25:1696:979_1920x0_80_0_0_714f3d2b8853098d6cd9dfa06cbbfd6a.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Три человека погибли в результате двух взрывов в столичной провинции Дамаск в Сирии, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источник в полиции.Согласно источнику, два взрывных устройства сработали в деревне Ад-Дерхабийя. Сообщается, что первое было заложено террористами в автомобиле и взорвалось в понедельник утром, второе – через некоторое время после первого. Жертвами двух взрывов стали три человека.Источник добавил, что в результате взрывов также был нанесен материальный ущерб автомобилям.
https://radiosputnik.ria.ru/20220514/aviaudar-1788604802.html
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710303_179:0:1518:1004_1920x0_80_0_0_6297e79f01a200fa7cff815c4bb4057c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия
Три человека стали жертвами двух взрывов в столичной провинции Сирии
Три человека погибли в результате двух взрывов в столичной провинции Дамаск в Сирии