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При пожаре в Красноярском крае погибла женщина и ее сын
При пожаре в Красноярском крае погибла женщина и ее сын - РИА Новости, 16.05.2022
При пожаре в Красноярском крае погибла женщина и ее сын
В Ужурском районе Красноярского края при пожаре в частном доме погибли мать и её трехлетний ребенок, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T05:56
2022-05-16T05:56
2022-05-16T12:13
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 16 мая - РИА Новости. В Ужурском районе Красноярского края при пожаре в частном доме погибли мать и её трехлетний ребенок, сообщает региональный главк СК.По предварительным данным следователей, в доме проживала семья, в том числе двое малолетних детей. Отец в момент трагедии был на работе, а старший ребенок у дедушки. Очаг возгорания находился в детской комнате. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с источниками огня. Ребенок скончался в автомобиле скорой помощи.Возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край
05:56 16.05.2022 (обновлено: 12:13 16.05.2022)
При пожаре в Красноярском крае погибла женщина и ее сын
При пожаре в частном доме в Красноярском крае погибла женщина и ее трехлетний сын
КРАСНОЯРСК, 16 мая - РИА Новости. В Ужурском районе Красноярского края при пожаре в частном доме погибли мать и её трехлетний ребенок, сообщает региональный главк СК.
"Поступило сообщение о гибели 36-летней женщины и ее 3-летнего сына в результате пожара, произошедшего в частном доме, расположенном по улице Набережная села Крутояр Ужурского района Красноярского края", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следователей, в доме проживала семья, в том числе двое малолетних детей. Отец в момент трагедии был на работе, а старший ребенок у дедушки. Очаг возгорания находился в детской комнате. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с источниками огня. Ребенок скончался в автомобиле скорой помощи.
Возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности.