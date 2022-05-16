https://ria.ru/20220516/zhenschina-1788721591.html

При пожаре в Красноярском крае погибла женщина и ее сын

При пожаре в Красноярском крае погибла женщина и ее сын - РИА Новости, 16.05.2022

При пожаре в Красноярском крае погибла женщина и ее сын

В Ужурском районе Красноярского края при пожаре в частном доме погибли мать и её трехлетний ребенок, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T05:56

2022-05-16T05:56

2022-05-16T12:13

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 16 мая - РИА Новости. В Ужурском районе Красноярского края при пожаре в частном доме погибли мать и её трехлетний ребенок, сообщает региональный главк СК.По предварительным данным следователей, в доме проживала семья, в том числе двое малолетних детей. Отец в момент трагедии был на работе, а старший ребенок у дедушки. Очаг возгорания находился в детской комнате. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с источниками огня. Ребенок скончался в автомобиле скорой помощи.Возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20220515/tushenie-1788656795.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, красноярский край