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СМИ: украинские аграрии не смогут сохранить весь собранный урожай зерновых - РИА Новости, 16.05.2022
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СМИ: украинские аграрии не смогут сохранить весь собранный урожай зерновых
СМИ: украинские аграрии не смогут сохранить весь собранный урожай зерновых - РИА Новости, 16.05.2022
СМИ: украинские аграрии не смогут сохранить весь собранный урожай зерновых
Главный редактор украинского отраслевого издания Elevatorist.com Инна Воробьёва заявила, что на Украине невозможно будет нормально хранить зерно, которое будет... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:52
2022-05-16T13:52
экономика
украина
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Главный редактор украинского отраслевого издания Elevatorist.com Инна Воробьёва заявила, что на Украине невозможно будет нормально хранить зерно, которое будет собрано в 2022 году, из-за потери 13 миллионов тонн элеваторных мощностей."Если учитывать количество остатков прошлогоднего урожая, а это до 20 миллионов тонн по разным подсчетам, становится очевидным, что в текущем году Украину ожидает ощутимый дефицит элеваторных мощностей", — приводит Elevatorist.com слова Воробьевой.По ее данным, в стране до начала боевых действий 24 февраля было 57 миллионов тонн элеваторных мощностей, из которых на текущий момент осталось только 44 миллиона тонн.Воробьев отметила, что сейчас на элеваторном рынке Украины все идет "вверх дном", в частности, если раньше новые элеваторы строились в центральной и южной частях Украины, то теперь строительство перемещается в западные регионы, где всегда было меньше всего элеваторов и по количеству, и по объемам хранения.
https://ria.ru/20220512/zerno-1788142105.html
https://ria.ru/20220512/selkhozproduktsiya-1788172252.html
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экономика, украина
13:52 16.05.2022
 
СМИ: украинские аграрии не смогут сохранить весь собранный урожай зерновых

Elevatorist.com: украинские аграрии не смогут сохранить весь собранный урожай зерновых

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРазгрузка пшеницы
Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Главный редактор украинского отраслевого издания Elevatorist.com Инна Воробьёва заявила, что на Украине невозможно будет нормально хранить зерно, которое будет собрано в 2022 году, из-за потери 13 миллионов тонн элеваторных мощностей.
"Если учитывать количество остатков прошлогоднего урожая, а это до 20 миллионов тонн по разным подсчетам, становится очевидным, что в текущем году Украину ожидает ощутимый дефицит элеваторных мощностей", — приводит Elevatorist.com слова Воробьевой.
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По ее данным, в стране до начала боевых действий 24 февраля было 57 миллионов тонн элеваторных мощностей, из которых на текущий момент осталось только 44 миллиона тонн.
Воробьев отметила, что сейчас на элеваторном рынке Украины все идет "вверх дном", в частности, если раньше новые элеваторы строились в центральной и южной частях Украины, то теперь строительство перемещается в западные регионы, где всегда было меньше всего элеваторов и по количеству, и по объемам хранения.
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