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Польша поможет Украине транспортировать зерно на экспорт - РИА Новости, 16.05.2022
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Польша поможет Украине транспортировать зерно на экспорт
Польша поможет Украине транспортировать зерно на экспорт - РИА Новости, 16.05.2022
Польша поможет Украине транспортировать зерно на экспорт
Польша окажет Украине помощь в транспортировке зерна на экспорт, заявил вице-премьер правительства Польши, министр сельского хозяйства и развития села Польши... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:32
2022-05-16T14:32
украина
польша
в мире
экспорт
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ВАРШАВА, 16 мая – РИА Новости. Польша окажет Украине помощь в транспортировке зерна на экспорт, заявил вице-премьер правительства Польши, министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрык Ковальчик на пресс-конференции в понедельник в Варшаве."Ситуация на Украине привела к дестабилизации и так уже нестабильных сельскохозяйственных рынков. (Это) также может оказать влияние на объем будущих урожаев", - сказал Ковальчик после встречи с министром продовольствия Украины Николаем Сольским и министром сельского хозяйства США Томасом Вилсэком."В этой ситуации главную часть нашей встречи мы посвятили транспортным системам, путям коммуникации, которые могли бы стать альтернативой заблокированным портам Черного моря. Они ведут через Польшу, ее порты, через другие европейские страны. Увеличение железнодорожных и автомобильных перевозок из Украины через Польшу в настоящее время имеет огромное значение", - пояснил польский министр."Сегодня мы подписали протокол о взаимопонимании, чтобы облегчить перевоз зерна через Польшу по железной дороге или автомобильным транспортом. Протокол предусматривает создание совместного польско-украинского предприятия, которое займется экспортом зерна из Украины", - отметил он.В свою очередь Сольский заявил, что экспорт зерна является для Украины большой проблемой. "Если говорить о сельском хозяйстве, то для Украины большая проблема – экспорт зерна. Порты заблокированы, создание новых каналов занимает время", - сказал он."Нужны решения, чтобы можно было быстро и эффективно создать возможность экспорта украинского зерна. Польша – ключевой партнер, который может нам помогать дальше. Мы сегодня подписали важный документ, необходимый для начала экспорта в направлении Европейского союза", - добавил украинский министр.В свою очередь Вилсэк заявил, что США в настоящее время рассматривают новый пакет помощи для Украины. "Он сейчас направлен в сенат. Пакет, который обеспечит дополнительную помощь Украине, в том числе гуманитарную", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220516/zernovye-1788793861.html
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украина, польша, в мире, экспорт
14:32 16.05.2022
 
Польша поможет Украине транспортировать зерно на экспорт

Вице-премьер Польши Ковальчик: Варшава поможет Киеву транспортировать зерно на экспорт

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУборка зерновых на Украине
Уборка зерновых на Украине - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Уборка зерновых на Украине. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 мая – РИА Новости. Польша окажет Украине помощь в транспортировке зерна на экспорт, заявил вице-премьер правительства Польши, министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрык Ковальчик на пресс-конференции в понедельник в Варшаве.
"Ситуация на Украине привела к дестабилизации и так уже нестабильных сельскохозяйственных рынков. (Это) также может оказать влияние на объем будущих урожаев", - сказал Ковальчик после встречи с министром продовольствия Украины Николаем Сольским и министром сельского хозяйства США Томасом Вилсэком.
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"В этой ситуации главную часть нашей встречи мы посвятили транспортным системам, путям коммуникации, которые могли бы стать альтернативой заблокированным портам Черного моря. Они ведут через Польшу, ее порты, через другие европейские страны. Увеличение железнодорожных и автомобильных перевозок из Украины через Польшу в настоящее время имеет огромное значение", - пояснил польский министр.
"Сегодня мы подписали протокол о взаимопонимании, чтобы облегчить перевоз зерна через Польшу по железной дороге или автомобильным транспортом. Протокол предусматривает создание совместного польско-украинского предприятия, которое займется экспортом зерна из Украины", - отметил он.
В свою очередь Сольский заявил, что экспорт зерна является для Украины большой проблемой. "Если говорить о сельском хозяйстве, то для Украины большая проблема – экспорт зерна. Порты заблокированы, создание новых каналов занимает время", - сказал он.
"Нужны решения, чтобы можно было быстро и эффективно создать возможность экспорта украинского зерна. Польша – ключевой партнер, который может нам помогать дальше. Мы сегодня подписали важный документ, необходимый для начала экспорта в направлении Европейского союза", - добавил украинский министр.
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В свою очередь Вилсэк заявил, что США в настоящее время рассматривают новый пакет помощи для Украины. "Он сейчас направлен в сенат. Пакет, который обеспечит дополнительную помощь Украине, в том числе гуманитарную", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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