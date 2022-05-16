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У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 16.05.2022
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У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 16.05.2022
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировали сейсмологи в понедельник у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:19
2022-05-16T09:19
происшествия
тихий океан
северо-курильск
парамушир
курильские острова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировали сейсмологи в понедельник у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 5,8 зарегистрированы в понедельник в 16.25 (08.25 мск) в Тихом океане. Эпицентр располагался в 40 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг находился на глубине 75 километров", - рассказал собеседник.Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС России, ощущаемость сейсмособытия составила до пяти баллов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало.Оперативные группы администрации Северо-Курильского района и местного пожарно-спасательного гарнизона осматривают здания на предмет возможных повреждений.
https://ria.ru/20220426/kurily-1785442298.html
тихий океан
северо-курильск
парамушир
курильские острова
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происшествия, тихий океан, северо-курильск, парамушир, курильские острова
09:19 16.05.2022
 
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

У Курильских островов зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,8

CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov / Северо-Курильск
Северо-Курильск - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov /
Северо-Курильск. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировали сейсмологи в понедельник у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Подземные толчки магнитудой 5,8 зарегистрированы в понедельник в 16.25 (08.25 мск) в Тихом океане. Эпицентр располагался в 40 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг находился на глубине 75 километров", - рассказал собеседник.
Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС России, ощущаемость сейсмособытия составила до пяти баллов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало.
Оперативные группы администрации Северо-Курильского района и местного пожарно-спасательного гарнизона осматривают здания на предмет возможных повреждений.
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