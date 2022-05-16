https://ria.ru/20220516/zemletryasenie-1788732610.html

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 16.05.2022

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировали сейсмологи в понедельник у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:19

2022-05-16T09:19

2022-05-16T09:19

происшествия

тихий океан

северо-курильск

парамушир

курильские острова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировали сейсмологи в понедельник у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 5,8 зарегистрированы в понедельник в 16.25 (08.25 мск) в Тихом океане. Эпицентр располагался в 40 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг находился на глубине 75 километров", - рассказал собеседник.Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС России, ощущаемость сейсмособытия составила до пяти баллов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало.Оперативные группы администрации Северо-Курильского района и местного пожарно-спасательного гарнизона осматривают здания на предмет возможных повреждений.

https://ria.ru/20220426/kurily-1785442298.html

тихий океан

северо-курильск

парамушир

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, тихий океан, северо-курильск, парамушир, курильские острова