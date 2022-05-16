22:08 16.05.2022 (обновлено: 22:11 16.05.2022)
В Словакии задержали бывшего главу ВС за "одобрение действий России"
Markiza: экс-главу ВС Словакии задержали из-за "одобрения действий России на Украине"
Полиция в Братиславе. Архивное фото
ПРАГА, 16 мая – РИА Новости. Национальное криминальное агентство (входящее в состав полиции Словакии, НАКА) задержало и обвинило в уголовном преступлении бывшего председателя Верховного суда страны, экс-главу минюста Штефана Гарабина, который выразил "одобрение действиям РФ на Украине", сообщил в понедельник братиславский телеканал Markiza.
В сообщении телеканала отмечается, что НАКА задержала Штефана Гарабина за материал, опубликованный им в соцсетях в начале российской спецоперации на Украине, где экс-глава Верховного суда выступил с "одобрениями действий РФ".
"Пока неясно, находится ли экс-министр в заключении или его после допроса отпустили домой. В данный момент полиция проводит необходимые процедурные мероприятия. Более подробную информацию мы сообщим, как только это позволит процессуальная ситуация", - сообщили телеканалу в полиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.