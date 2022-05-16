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В США прихожане сами задержали мужчину, устроившего стрельбу в церкви - РИА Новости, 16.05.2022
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В США прихожане сами задержали мужчину, устроившего стрельбу в церкви
В США прихожане сами задержали мужчину, устроившего стрельбу в церкви - РИА Новости, 16.05.2022
В США прихожане сами задержали мужчину, устроившего стрельбу в церкви
Несколько прихожан церкви в Калифорнии самостоятельно обезвредили и задержали устроившего стрельбу мужчину еще до приезда правоохранителей, заявил заместитель... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T05:49
2022-05-16T05:50
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Несколько прихожан церкви в Калифорнии самостоятельно обезвредили и задержали устроившего стрельбу мужчину еще до приезда правоохранителей, заявил заместитель шерифа округа Оранж Джефф Хеллок.Ранее офис шерифа сообщал, что в результате инцидента погиб один человек и еще пятеро были ранены. Четверо пострадавших получили серьезные травмы. Сам стрелок в ходе происшествия не пострадал.Сообщается, что подозреваемый - мужчина азиатской внешности в возрасте более 60 лет. Правоохранители изъяли у него два пистолета.На данный момент неизвестны мотивы нападавшего, правоохранители не исключают, что инцидент мог быть преступлением на почве ненависти. Офис шерифа также собирает информацию в отношении возможных связей стрелка с данной церковью или ее прихожанами. Отмечается, что большая часть прихожан, которые были в церкви в момент происшествия, имеет тайваньское происхождение.Специалисты прибыли на место происшествия для оказания психологической помощи прихожанам.За последние два дня в США случилось еще два инцидента с применением огнестрельного оружия. В воскресенье на блошином рынке в штате Техас произошла перестрелка, жертвой которой стали два человека и еще трое пострадали и находятся в критическом состоянии. В субботу мужчина устроил стрельбу в американском Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета. Местное издание Buffalo News сообщало, что жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Нападавшему 18-летнему американцу, задержанному по подозрению в стрельбе, предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение.
https://ria.ru/20220516/gensek-1788720314.html
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в мире, сша
05:49 16.05.2022 (обновлено: 05:50 16.05.2022)
 
В США прихожане сами задержали мужчину, устроившего стрельбу в церкви

В США прихожане сами задержали и обезвредили мужчину, устроившего стрельбу в церкви

© Фото : страница школы Highland High School в FacebookАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Фото : страница школы Highland High School в Facebook
Автомобиль полиции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Несколько прихожан церкви в Калифорнии самостоятельно обезвредили и задержали устроившего стрельбу мужчину еще до приезда правоохранителей, заявил заместитель шерифа округа Оранж Джефф Хеллок.
Ранее офис шерифа сообщал, что в результате инцидента погиб один человек и еще пятеро были ранены. Четверо пострадавших получили серьезные травмы. Сам стрелок в ходе происшествия не пострадал.
"Мы считаем, что группа прихожан задержала его и связала ему ноги при помощи кабеля-удлинителя, конфисковав по меньшей мере две единицы (огнестрельного - ред.) вооружения. Он был задержан, когда прибыли помощники шерифа", - сказал Хеллок.
Сообщается, что подозреваемый - мужчина азиатской внешности в возрасте более 60 лет. Правоохранители изъяли у него два пистолета.
На данный момент неизвестны мотивы нападавшего, правоохранители не исключают, что инцидент мог быть преступлением на почве ненависти. Офис шерифа также собирает информацию в отношении возможных связей стрелка с данной церковью или ее прихожанами. Отмечается, что большая часть прихожан, которые были в церкви в момент происшествия, имеет тайваньское происхождение.
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За последние два дня в США случилось еще два инцидента с применением огнестрельного оружия. В воскресенье на блошином рынке в штате Техас произошла перестрелка, жертвой которой стали два человека и еще трое пострадали и находятся в критическом состоянии. В субботу мужчина устроил стрельбу в американском Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета. Местное издание Buffalo News сообщало, что жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Нападавшему 18-летнему американцу, задержанному по подозрению в стрельбе, предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение.
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