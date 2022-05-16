16:03 16.05.2022 (обновлено: 17:06 16.05.2022)
В Японии нашли альтернативу российскому газу
Financial Times: Япония может возобновить работу АЭС для замены российского газа
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкТанкер-газовоз "Гранд Анива" для перевозки сахалинского сжиженного природного газа
Танкер-газовоз "Гранд Анива" для перевозки сахалинского сжиженного природного газа. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Япония может возобновить работу атомных электростанций для снижения зависимости от российского газа, заявил в интервью Financial Times глава профильного подразделения Mitsubishi Heavy Industries Акихито Като.
"В будущем импортировать топливо из России может быть непросто. Люди понимают, что до тех пор, пока мы ввозим сырье из-за рубежа, всегда будет существовать страх нестабильности", — сказал он.
По словам Като, многие поменяли свои взгляды на АЭС, которые теперь рассматриваются как стабильный источник энергии.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты питания.