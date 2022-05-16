https://ria.ru/20220516/yaponiya-1788834538.html

В Японии нашли альтернативу российскому газу

В Японии нашли альтернативу российскому газу - РИА Новости, 16.05.2022

В Японии нашли альтернативу российскому газу

Япония может возобновить работу атомных электростанций для снижения зависимости от российского газа, заявил в интервью Financial Times глава профильного... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:03

2022-05-16T16:03

2022-05-16T17:06

экономика

япония

россия

украина

москва

сша

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Япония может возобновить работу атомных электростанций для снижения зависимости от российского газа, заявил в интервью Financial Times глава профильного подразделения Mitsubishi Heavy Industries Акихито Като.По словам Като, многие поменяли свои взгляды на АЭС, которые теперь рассматриваются как стабильный источник энергии.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220516/gaz-1788790556.html

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, япония, россия, украина, москва, сша