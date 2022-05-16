https://ria.ru/20220516/vystavka-1788836982.html

В Твери пройдет выставка картин русских художников-передвижников

В Твери пройдет выставка картин русских художников-передвижников - РИА Новости, 16.05.2022

В Твери пройдет выставка картин русских художников-передвижников

В Международный день музеев, 18 мая, в Тверской областной картинной галерее откроется выставка "Передвижники. Русское искусство XIX – начала ХХ веков", сообщает РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:29

2022-05-16T16:29

2022-05-16T16:29

тверская область

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 16 мая – РИА Новости. В Международный день музеев, 18 мая, в Тверской областной картинной галерее откроется выставка "Передвижники. Русское искусство XIX – начала ХХ веков", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.На выставке будут представлены более 40 подлинных полотен, в числе которых картины кисти Василия Сурикова и Виктора Васнецова, портреты Ильи Репина и Ивана Крамского, пейзажи Ивана Шишкина и Алексея Саврасова. Кроме живописных работ посетители увидят декоративные скульптуры русских скульпторов Евгения Лансере и Василия Грачева.Мероприятие организованно в сотрудничестве с Международной конфедерацией коллекционеров, антикваров и арт-дилеров, с которой Тверская областная картинная галерея заключила соглашение о цикле подобных выставок.По словам губернатора региона Игорь Руденя, сегодня Тверская картинная галерея развивается как современный музейный центр мирового уровня, использует новые формы работы, вносит важный вклад в приобщение молодежи к искусству.

https://ria.ru/20220429/blagoustroustroystvo-1786098863.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя