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В Твери пройдет выставка картин русских художников-передвижников - РИА Новости, 16.05.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220516/vystavka-1788836982.html
В Твери пройдет выставка картин русских художников-передвижников
В Твери пройдет выставка картин русских художников-передвижников - РИА Новости, 16.05.2022
В Твери пройдет выставка картин русских художников-передвижников
В Международный день музеев, 18 мая, в Тверской областной картинной галерее откроется выставка "Передвижники. Русское искусство XIX – начала ХХ веков", сообщает РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:29
2022-05-16T16:29
тверская область
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 16 мая – РИА Новости. В Международный день музеев, 18 мая, в Тверской областной картинной галерее откроется выставка "Передвижники. Русское искусство XIX – начала ХХ веков", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.На выставке будут представлены более 40 подлинных полотен, в числе которых картины кисти Василия Сурикова и Виктора Васнецова, портреты Ильи Репина и Ивана Крамского, пейзажи Ивана Шишкина и Алексея Саврасова. Кроме живописных работ посетители увидят декоративные скульптуры русских скульпторов Евгения Лансере и Василия Грачева.Мероприятие организованно в сотрудничестве с Международной конфедерацией коллекционеров, антикваров и арт-дилеров, с которой Тверская областная картинная галерея заключила соглашение о цикле подобных выставок.По словам губернатора региона Игорь Руденя, сегодня Тверская картинная галерея развивается как современный музейный центр мирового уровня, использует новые формы работы, вносит важный вклад в приобщение молодежи к искусству.
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тверская область, игорь руденя
16:29 16.05.2022
 

В Твери пройдет выставка картин русских художников-передвижников

© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиТверская областная картинная галерея
Тверская областная картинная галерея - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 16 мая – РИА Новости. В Международный день музеев, 18 мая, в Тверской областной картинной галерее откроется выставка "Передвижники. Русское искусство XIX – начала ХХ веков", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
На выставке будут представлены более 40 подлинных полотен, в числе которых картины кисти Василия Сурикова и Виктора Васнецова, портреты Ильи Репина и Ивана Крамского, пейзажи Ивана Шишкина и Алексея Саврасова. Кроме живописных работ посетители увидят декоративные скульптуры русских скульпторов Евгения Лансере и Василия Грачева.
Мероприятие организованно в сотрудничестве с Международной конфедерацией коллекционеров, антикваров и арт-дилеров, с которой Тверская областная картинная галерея заключила соглашение о цикле подобных выставок.
По словам губернатора региона Игорь Руденя, сегодня Тверская картинная галерея развивается как современный музейный центр мирового уровня, использует новые формы работы, вносит важный вклад в приобщение молодежи к искусству.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в время прямого эфира на телеканале Россия 24 - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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