https://ria.ru/20220516/vyplata-1788741198.html

Имеющие орден "Родительская слава" мурманские семьи получат выплату

Имеющие орден "Родительская слава" мурманские семьи получат выплату - РИА Новости, 16.05.2022

Имеющие орден "Родительская слава" мурманские семьи получат выплату

Власти Мурманской области приняли решение выплачивать семьям, получившим орден "Родительская слава", по пять миллионов рублей единовременно, эти деньги могут... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:09

2022-05-16T10:09

2022-05-16T10:09

мурманская область

общество

мурманская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 16 мая – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение выплачивать семьям, получившим орден "Родительская слава", по пять миллионов рублей единовременно, эти деньги могут быть направлены на покупку автомобиля или улучшение жилищных условий, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник."Мы приняли решение о предоставлении дополнительной поддержки семьям, которые показывают нам пример того, какой должна быть семья. И семьям, которые получили и будут получать орден "Родительская слава", предоставим дополнительную поддержку в размере пяти миллионов рублей", - сказал Чибис.Он отметил, что выделенные деньги имеют целевое назначение – семья сможет потратить их на покупку автомобиля или улучшение жилищных условий. Всего в Мурманской области, по данным властей, проживает 8,5 тысячи многодетных семей, три из них имеют орден "Родительская слава", который вручается семьям, воспитывающим семь и более детей.

https://ria.ru/20220515/murmansk-1788629757.html

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, мурманская область, андрей чибис