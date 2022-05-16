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В Киеве сообщили об использовании польских ракет и беспилотников - РИА Новости, 16.05.2022
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В Киеве сообщили об использовании польских ракет и беспилотников
В Киеве сообщили об использовании польских ракет и беспилотников - РИА Новости, 16.05.2022
В Киеве сообщили об использовании польских ракет и беспилотников
Украинские военные уже используют польские переносной зенитно-ракетный комплекс Pioruns и ударный беспилотный авиационный комплекс Warmates, сообщил министр... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:27
2022-05-16T18:27
в мире
владимир путин
украина
польша
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинские военные уже используют польские переносной зенитно-ракетный комплекс Pioruns и ударный беспилотный авиационный комплекс Warmates, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.Ранее информационный ресурс Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) visegrad24 сообщил, что Польша передала Украине 232 танка Т-72М1, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, польша, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:27 16.05.2022
 
В Киеве сообщили об использовании польских ракет и беспилотников

В Минобороны Украины сообщили об использовании ВСУ польских ракет и беспилотников

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинские военные уже используют польские переносной зенитно-ракетный комплекс Pioruns и ударный беспилотный авиационный комплекс Warmates, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Поддержка Польши чрезвычайная. А Pioruns и Warmates в руках наших военных успешно уничтожают врага", - сказал Резников по итогам встречи с главой канцелярии премьера Польши Михаилом Дворчиком. Его слова приводит сайт кабмина.
Ранее информационный ресурс Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) visegrad24 сообщил, что Польша передала Украине 232 танка Т-72М1, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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